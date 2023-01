Venom F5 Revolution, o superesportivo preparado para estradas e pistas: motor V8 biturbo de 6,6 litros e 1.817 cv de potência (Divulgação)

Depois de revelar a versão conversível do Venom F5 em agosto de 2022 com todas as unidades do poderoso veículo esgotadas, a Hennessey resolveu aprimorar o superesportivo e lança uma versão que também vai para a pista, chamada Revolution.



Em relação a motorização, o Venom F5 Revolution é equipado com o mesmo V8 biturbo de 6,6 litros das outras configurações do esportivo, são 1.817 cv de potência e impressionantes 164,8 kgfm de torque. A transmissão também é padrão: um “robô” de sete marchas com uma embreagem transmite tração apenas para as rodas traseiras.



A suspensão ajustável com suportes de parafuso foi reconfigurada, mas não há mudanças fundamentais. A principal diferença entre a versão Revolution e o cupê básico é a aerodinâmica aprimorada e o peso reduzido.



A versão Revolution traz uma asa de fibra de carbono totalmente ajustável que pode fornecer até 635 kg de downforce em velocidades de 400 km/h, e, para ter um melhor resfriamento do motor, uma abertura foi redesenhada no teto do veículo. O Venom F5 Revolution também é mais leve. Com 1.361 kg, o superesportivo pesa 45 kg a menos se comparado com a versão conversível.



Do lado de dentro, o cockpit lembra um verdadeiro carro de corrida. Há diversos detalhes em fibra de carbono. O material é utilizado para reduzir o peso do veículo. O Venom F5 Revolution já está sendo testado e deve começar a ser produzido em breve.



No entanto, apenas 24 exemplares serão fabricados pela montadora norte-americana. A exclusividade segue o padrão do modelo cupê, que teve o mesmo número de unidades vendidas. Já o preço será um pouco mais alto que os US$ 2,1 milhões pedidos pelo modelo conversível.



A Hennessey pretende iniciar as vendas do Revolution com um valor base de US$ 2,7 milhões, o equivalente a R$ 14,2 milhões em conversão direta.