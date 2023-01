Configuração GT tem caimento acentuado da terceira coluna (Fotos: Divulgação)

A Great Wall Motors (GWM) vai começar a vender o Haval H6 em março, e já começou a importar a terceira variação de seu SUV. Um lote com 41 unidades do H6 GT desembarcou no Porto de Vitória.

O modelo é uma espécie de versão acupezada do crossover médio. Além do caimento diferente da coluna traseira, o Haval H6 GT tem grade frontal diferenciada, com elementos distintos e uma barra horizontal. No lugar dos cromados, detalhes escurecidos em nichos, emblemas (com exceção do “GT” na tampa traseira, em vermelho) e molduras. As rodas de liga-leve também são escuras e os freios têm pinças aparentes em tom vermelho. o Haval H6 GT é um SUV grande, que oferece um amplo espaço interno.



Mede 4.73 m de comprimento, 1.94 m de largura, 1.73 m de altura, e tem distância entre eixos de 2.74 metros, suas dimensões se assemelham bastante ao BMW X4. O porta malas do Haval H6 GT pode levar mais de 1200 litros. Na cabine, detalhes que imitam fibra de carbono e revestimento em tecido Suede. Um dos destaques em equipamentos é sistema de reconhecimento facial.



O painel tem desenho moderno sem apelar para soluções polêmicas ou exageradas, a cabine tem aspecto minimalista, com poucos botões, o painel de instrumentos tem 10.25 polegadas segue ao estilo tablet, enquanto a tela de multimídia tem 12.3 polegadas.



Entre os equipamentos de série da cabine estão itens como câmera de reconhecimento fácil para o motorista, sete modos de condução, incluindo modo Race Track, ar condicionado digital dual zone com saída para o banco traseiro, iluminação ambiente em LED, carregador wireless para smartphones, retrovisores com rebatimento elétrico, freio de estacionamento elétrico com acionamento automático, tampa do porta malas com sistema elétrico de abertura e fechamento, teto solar panorâmico, faróis Full LED Matrix com ajuste automático de altura e que não ofusca os outros motorista.



O SUV-cupê é um híbrido plug-in tal qual o SUV médio, a opção mais barata será um híbrido convencional que custará por volta dos R$ 260 mil. Porém, no GT, são dois motores elétricos, um em cada eixo, movidos por uma bateria de 34 kWh e aliado a um motor 1.5 turbo a gasolina.



A potência oficial é de 393 cv. Já o 0 a 100 km/h é feito em menos de 5 segundos. A autonomia no modo puramente elétrico pode chegar a 170 km. O consumo apurado dentro dos padrões do Inmetro para o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) supera os 28 km/l. Desta forma, o H6 será importado da China em três versões: a de entrada híbrida “normal” PHEV, a plug-in Premium e a GT.