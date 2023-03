Volkswagen ID.4: modelo se destaca pela grande distância entre-eixos (Divulgação)

A Volkswagen vai vender o ID.4 no país, no segundo semestre do ano. O modelo, um SUV, será o primeiro elétrico que a montadora pretende lançar no país até 2025. O ID.4 foi o modelo elétrico do Grupo Volkswagen mais vendido no mundo em 2022, com 193,2 mil unidades, à frente do ID.3 com 76,6 mil unidades, e do Skoda Enyaq iV, com 53,7 mil unidades.

O ID.4 foi projetado para conquistar os donos de SUV, por isso a preocupação com espaço interno. Medindo 4,58 m de comprimento e 2,77 m de entre-eixos. Sua motorização varia de 109 kW (148 cv) a 220 kW (299 cv) e a autonomia vai de 346 km (bateria de 52 kWh) a 522 km (77 kWh). O ID.4 é montado sobre a plataforma exclusiva MEB, dedicada aos veículos elétricos do Grupo Volkswagen.

O ID.4 traz sistema de recarga rápida e é capaz de carregar 80% da bateria até aproximadamente 40 minutos, considerando um carregador a recarga DC (150 kW). Por falar em bateria, elas ficam posicionadas no assoalho do modelo, permitindo um melhor aproveitamento do habitáculo.

Falando sobre a parte externa, chamam atenção os interdependentes matriciais, denominados IQ. Matriz de luz. Esses painéis foram combinados com os novos conjuntos de luzes traseiras em LED 3D com função animada. Como todo membro da Família ID., o SUV que será lançado no Brasil aceita recursos digitais e acabamento interno sem precedentes em sua categoria.

O modelo absorve ar-condicionado digital com três zonas de resfriamento (duas na frente e uma atrás). Outro recurso que estará presente no ID.4 (muito elogiado nas pesquisas realizadas no Brasil) é o DCC: Dynamic Chassis Control (Controle Dinâmico de Chassi).

Esse sistema oferece modos de condução diferentes (Sport, Normal, Eco e Individual), ajustando diversos recursos do veículo de acordo com o modo escolhido. Alguns spoilers em termos de segurança: o ID.4 terá, entre outros, recursos como frenagem automática de emergência, assistente de permanência em faixa, detector de fadiga do motorista, detector de ponto cego, controle de cruzeiro adaptativo, assistente traseiro de saída de saída vaga e airbag central (que evita choque entre as pessoas em caso de acidentes mais graves).