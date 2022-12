Volkswagen Taos 2023 estaciona sozinho (Divulgação)

A Volkswagen colocou à venda a linha 2023 do Taos e as novidades estão na lista de equipamentos. Na versão Highline, o SUV ganhou os assistentes de permanência em faixa de rolagem e de estacionamento, além do volante com botões táteis como no Jetta GLI.

O pacote Bi-Tone teve seu conteúdo atualizado e agora inclui teto solar panorâmico e capas dos retrovisores externos e teto pintados na cor preto brilhante. O opcional está disponível para quatro cores externas: Bege Mojave, Cinza Indium, Branco Puro e Prata Pyrit. Já a versão Comfortline agora vem com ar-condicionado digital com comandos táteis e uma entrada extra de USB do tipo C para os passageiros do banco traseiro – os dois equipamentos também são novidades na versão Highline. O Taos 2023 segue com vários equipamentos que já estavam presentes.

Na versão Comfortline oferece ar-condicionado “Climatronic” com filtro combinado ativo e ajuste de temperatura de 2 zonas, carregamento de celular por indução, faróis em ECO LED com função “Coming & Leaving home” e luz de condução diurna em LED integrada, sistema multimidia “VW Play” tela de 103 com resolução HD+, câmera traseira integrada, leitor de MP3 e car menu e volante multifuncional em couro com shift paddles. Vem com 6 airbags (2 frontais com desativação do passageiro, 2 laterais nos bancos dianteiros, 2 de cortina), assento de criança ISOFIX, assistente para partida em subida e controle de desgaste das pastilhas de freio.

O Sistema de frenagem pós-colisão, que freia o veículo automaticamente após uma primeira colisão, evitando assim colisões subsequentes. Toda a gama é movida pelo conhecido motor 1.4 turbo de 150 cv e 25,5 kgfm de torque máximo, associado ao câmbio automático de seis marchas. A versão Comfortline subiu de R$ 178.020 para R$ 180.190 – uma diferença de R$ 2.170. No Taos Highline, o reajuste foi de R$ 3.660, saltando de R$ 205.530 para R$ 209.190.