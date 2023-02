Frente do Volkswagen Virtus está ligeiramente mais larga (Fotos: Divulgação)

A Volkswagen apresenta o novo Virtus 2023. O modelo passa a ter configurações para preencher a lacuna deixada pelo Voyage de sedãs de maior porte. OVolkswagen Virtus 2023 ficou cerca de R$ 20 mil mais barato que o modelo, pois: nas versões de entrada, a montadora substituiu o motor 1.6 pelo 1.0 turbo flex, que teve a potência reduzida como no Polo e agora entrega 116 cv de potência e 16,5 kgfm de torque quando abastecido com etanol.



O propulsor equipa as duas primeiras configurações do novo Virtus. A primeira coms, 170 TSI com câmbio manual de cinco marchas, justamente para os que sentem falta do Voyage. A segunda versão, 170 TSI com caixa automática de seis velocidades, também deve responder por parte significativa do mix. As versões de entrada do novo Virtus não somente ficaram mais baratas por conta do propulsor. Elas têm freios a tambor em vez de discos no eixo traseiro, assim reduzindo o preço. O novo Volkswagen Virtus passou por leves modificações no visual. Tanto é que se desgarrou do seu irmão hatch em termos de design, e aderiu ao estilo de sua variante indiana – que estreou naquele país em 2022.



A dianteira, por exemplo, se diferencia do Polo com alguma competência, o sedã compacto ganhou “generosos” 6,9 cm na dianteira, o que possibilitou ainda um redesenho do para-choque e capô mais elevado. O três-volumes também recebeu faróis de LED e nichos que lhe conferem certo appeal. As lanternas têm nova assinatura e a traseira dispõe ainda de difusores. As rodas de 17 polegadas, por sua vez, também passaram por um processo de “maquiagem”, e receberam novo (e interessante) desenho e acabamento diamantado.



Além disso, a Volkswagen disse não ter abusado dos cromados a fim de manter a elegância do sedã. O nome Virtus fica agora abaixo da placa, e a tampa do porta-malas tem inspiração em barcos. O modelo passa a dispor ainda do novo logotipo da Volkswagen. No total, no tópico tamanho, o Virtus ganhou quase 8 cm em comprimento. Se as configurações de entrada foram simplificadas em alguns aspectos, a lista de equipamentos é generosa e a versão topo de linha é sofisticada.



Ela agora chama-se Exclusive, e substitui a GTS. Esta é a única opção do novo Virtus equipada com motor 1.4 Turbo 250 TSI, cuja potência máxima é de 150 cv e o torque é de 25,5 kgfm. Além de motor mais potente, o Virtus Exclusive tem retrovisores com pintura em cinza e emblema que evidencia o nome da versão na área das portas. As rodas são de 18 polegadas com acabamento escurecido, as mesmas do GTS. Há ainda um spoiler, a fim de dar um quê de esportividade, e outras distinções com relação às versões mais baratas.



O novo Virtus Exclusive chega às lojas apenas no segundo semestre deste ano. As demais versões, todavia, começam a ser vendidas nas revendas já no início de março.

Preços e versões do novo Virtus 2023

Virtus 170 TSI Manual: R$ 103.990

Virtus 170 TSI AT: R$ 112.990

Virtus Comfortline 200 TSI AT: R$ 121.990

Virtus Highline 200 TSI AT6: R$ 130.030

Virtus Exclusive 250 TSI AT6: R$ 144.990