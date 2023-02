Polo Track 1st Edition: só mil unidades disponíveis (Divulgação)

A combinação entre robustez e estilo existe. E ela estreia com o Polo Track 1st Edition, versão limitada e numerada que comemora a chegada do mais novo veículo de entrada da Volkswagen no País. Produzido na planta de Taubaté (SP), o compacto estará disponível em um lote de apenas 1 mil unidades, ofertadas ao Brasil e América Latina, com itens exclusivos de design e terá preço sugerido de R$ 88.990,00.

O projeto foi desenvolvido especialmente pela equipe de Design da marca no Brasil. O Vermelho Sunset, presente na linha Polo, Nivus e T Cross, foi a cor escolhida para o 1st Edition. Ela contrasta com o teto pintado em Preto Ninja, mesma cor da capa dos espelhos retrovisores externos e das maçanetas das portas. Para a versão, as calotas das rodas aro 15 foram pintadas em preto brilhante. Ainda na parte externa, o grande destaque é o emblema comemorativo aplicado nas Colunas C do hatch. Também em alusão à versão, na base das portas estão adesivos exclusivos em preto com a inscrição ‘1st Edition’. Na traseira, uma faixa pintada em Preto Ninja conecta as lanternas do hatch e sinaliza com o ‘Track 1st Edition’ que trata-se de um modelo especial.

Ao abrir a porta, o condutor encontrará soleiras em alumínio, ao estilo do Gol Last Edition. Os bancos inteiriços trazem detalhes de acabamento em pesponto vermelho e têm a inscrição ‘1st Edition’ em Flex Film na porção superior do encosto. Os tapetes também têm uma tag alusiva à versão. Ao entrar, os olhos logo dão conta da placa da edição limitada com a numeração da unidade, localizada ao lado direito do painel, que possui acabamento preto.

Mais refinado, o habitáculo tem detalhes cromados nas saídas de ar-condicionado e na base do câmbio, e nova manopla de marcha com lente preta.

O Novo Polo Track 1st Edition chega ao mercado com lista de conforto incluindo volante multifuncional, ar-condicionado com filtro de poeira e pólen, direção elétrica, vidros elétricos dianteiros, travamento elétrico e remoto das portas, rádio Media Plus II e quatro alto falantes, tomada USB tipo C, chave canivete com controle remoto, entre outros.

Quando o quesito é segurança, o Polo entrega pacote amplo. O modelo dispõe de quatro air bags, sendo dois frontais e dois laterais nos bancos dianteiros, Hill Hold Control – Assistente para partida em aclives e subidas, Controle eletrônico de estabilidade (ESC), Sistema ISOFIX, Top tether para fixação de assento de criança, alerta de afivelamento de cinto de segurança para todas as posições, e Bloqueio eletrônico do diferencial (XDS+). Projetado a partir da plataforma MQB, que proporciona o que há de mais moderno em termos de design, inovação e alta performance, o Polo Track 1st Edition é equipado com o consagrado motor 1.0 MPI flex, com potência máxima de 84 cv e 10,3 kgfm de torque máximo, acoplado ao câmbio manual de cinco marchas.