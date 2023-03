(Tainá Martinez/ Divulgação Prefeitura de Campo Largo)

O prefeito Maurício Rivabem recebeu na manhã desta quarta-feira, 1º de março, os diretores regionais da Cristalpet Indústria de Embalagens que anunciaram a operação de uma fábrica de resina reciclada em Campo Largo.

A indústria será instalada em uma área construída de mais de 15 mil metros quadrados, na rodovia BR-277, próximo a Dana Indústria, com previsão de início das atividades em 2025. A vinda da fábrica a Campo Largo deve gerar pelo menos 200 empregos diretos e mais de 1000 indiretos, além da cooperação com a cadeia de reciclagem no município.

“É com grande alegria que anunciamos a vinda de mais uma empresa para Campo Largo. Aqui buscamos sempre fazer o melhor em todo tipo de atividade econoômica”, disse o prefeito Maurício Rivabem.

Líder de mercado – A Cristalpet é uma indústria de fabricação de polietileno tereftalato (PET) por injecção, bem como de garrafas retornáveis ​​e não retornáveis ​​através do processo de sopro. Atende ao mercado de embalagens para refrigerantes, sucos, águas minerais e óleos, além do mercado de tampas de PEAD (polietileno de alta densidade). A Cristalpet faz parte do grupo mexicano Envases e é líder no setor em toda a América Latina.

Reunião – O encontro com a diretoria da empresa aconteceu no gabinete do prefeito, com a presença do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Juarez Buture, do diretor e proprietário da imobiliária Clarim Imóveis, Clair de Souza, do diretor-regional da Cristalpet Uruguai-Brasil, Alvaro Queijo, do gerente financeiro da Cristalpet Sul, Rafael Madeira e do consultor, John Sevante.