Franklin de Freitas/Arquivo BP

No dia 20 de março, a próxima segunda-feira, tem início ao outono. A data também marca o equinócio de outono, quando dia e noite terão a mesma duração.

O início das estações está associado aos fenômenos astronômicos chamados solstícios (verão e inverno) e equinócios (primavera e outono) que são definidos pela posição da Terra em sua órbita em torno do Sol bem como pela inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao plano de sua órbita.

Neste dia 20 de março ocorre o equinócio de outono no hemisfério sul, época em que a duração do dia é aproximadamente igual à duração da noite. Com o passar do tempo, os dias vão ficando menores e as noites maiores até o solstício de inverno que em 2023 será no dia 21 de junho, às 11h58 (hora legal de Brasília).

De acordo com a Dra. Josina Nascimento, física e tecnologista sênior do Observatório Nacional (ON/MCTI), o início das estações é uma marca astronômica que pode ser prevista para dezenas de anos seguintes, a partir do conhecimento e estudo dos astrônomos.

“O que define as estações do ano é a posição da Terra em sua órbita em torno do Sol e a inclinação do eixo da Terra em relação ao plano de sua órbita. As temperaturas, as chuvas, os dias ensolarados e toda a condição climática dependem de uma série de outros fatores, além da estação do ano”, completa.

Segundo Josina, o início das estações acontece num instante preciso porque está associado a posições específicas da Terra em sua órbita em torno do Sol.

“Em Astronomia, olhamos o movimento dos astros do ponto de vista da Terra, ou seja, a partir do sistema de referência geocêntrico. Assim, definimos a esfera celeste onde o equador celeste é a continuação do equador terrestre. O caminho que o Sol faz é chamado de eclíptica.”

Josina explica que, em seu movimento anual, o Sol cruza o equador celeste duas vezes, quando ocorrem os equinócios. Já nos solstícios, que também ocorrem duas vezes por ano, o Sol está em seu ponto mais distante do equador celeste.

“Quando o Sol está o mais distante possível do equador celeste ao sul é o solstício de verão no hemisfério sul. Inversamente, quando o Sol está o mais distante possível do equador celeste ao norte é o solstício de inverno no hemisfério sul”, explica.