(Reprodução ESA)

Equipes de pesquisa do Centro Espanhol de Astrobiologia e da Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory nos EUA atestaram a eficácia de uma missão capaz de alterar a trajetória de um asteroide. O teste foi feito em setembro de 2022, com a missão DART.

A estratégia usada é considerada como um mecanismo viável para defender o planeta de possíveis colisões com corpos celestes. Ao todo, cinco estudos que revisaram a missão foram publicados nesta quarta-feira, 1°, na revista científica Nature.

Segundo o estudo, os cientistas reconstruíram o impacto do DART no asteroide Dimorphos, A ideia é analisar detalhes que possam ajudar no planejamento de missões futuras e ajudar a prever os resultados com mais precisão.

No entanto, o grupo ressalta que a missão foi apenas um teste e não há ameaça de colisão de asteroides com a Terra, agora ou no futuro. Esse foi o primeiro teste em grande escala de tecnologia de impacto

A missão

Em outubro de 2022, a Nasa transmitiu ao vivo a Missão de Teste de Redirecionamento de Asteroide Binário (Missão Dart), que colidiu uma sonda com a lua Dimorphos.

A lua estava na orbita do asteroide Didymos, a 11 milhões quilômetros da Terra. O sistema Dimorphos/Didymos não oferecia risco à Terra, segundo a Nasa, e foi escolhido por ser relativamente perto e por oferecer a possibilidade de monitorar se a mudança de trajetória foi obtida.