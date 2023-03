Imagem ilustrativa (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Oito em cada dez brasileiros (83%) afirmam que estão felizes. É o que mostra a pesquisa “Global Happiness 2023”, feita pela Ipsos em 32 países. O Brasil é o quinto colocado do ranking, atrás apenas da China (91%), Arábia Saudita (86%), Holanda (85%) e Índia (84%). Os dados do Brasil são superiores à média mundial, que é de 73%.

Na outra ponta, os cidadãos que menos indicam que estão felizes são os húngaros (50%), sul-coreanos (57%) e poloneses (58%).

Em comparação com o mesmo levantamento feito no fim de 2021, os dados do Brasil subiram 20 pontos percentuais (de 63% para 83%). O país fica atrás apenas de Colômbia, Chile e Argentina, que apresentaram crescimento de 26 pontos percentuais no mesmo período.

Mas, fazendo um recorte de 10 anos, a diferença é de um crescimento de 2 pontos percentuais em relação a maio de 2013. O ponto mais baixo da série foi em 2017, quando o país atingiu 56%. Já entre os anos de 2019 e 2021, o índice ficou na casa dos 60%, nunca acima de 63%.

“As pessoas estão vendo este ano como o encerramento de um capítulo extremamente desafiador em nossa história: A Covid-19, ainda que a pandemia não tenha sido totalmente erradicada, seu impacto é infinitamente menor do que nos últimos anos. Esse sentimento reforça a percepção de felicidade”, destaca Marcos Calliari, CEO da Ipsos no Brasil.

Sobre a pesquisa

A pesquisa “Global Happiness 2023” foi realizada de forma on-line, com 22.508 entrevistados, sendo mil brasileiros, com idade entre 16 e 74 anos de 32 países, entre os dias 22 de dezembro de 2022 e 06 de janeiro de 2023. A margem de erro para o Brasil é de 3,5 pontos percentuais.