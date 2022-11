Divulgação/Ambev

A Ambev entra em campo com um movimento para deixar um legado de inclusão e mostrar que diversão e respeito são a melhor dupla de ataque. A marca vai iniciar uma ação inédita para mapear bares e estabelecimentos amigáveis à comunidade LGBTQIAP+ utilizando a tecnologia da startup de impacto social Nohs Somos. A plataforma é um site que busca ser um “Maps LGBTQIAP+” e foi construída pela própria comunidade. Além de destacar os lugares com as melhores avaliações, ainda podem gerar recompensas, como descontos para os usuários.

A partir desta semana, a iniciativa estará disponível de forma gratuita em oito capitais do País, que formarão o circuito ‘Bar de Respeito’, e terão como principal missão disseminar uma cultura de naturalidade e segurança para que todos possam ter momentos de curtição, durante a Copa do Mundo e em outras ocasiões.

Para garantir o engajamento dos bares, em parceria com a tecnologia da Nohs Somos, a Ambev vai fornecer treinamento prévio para os bares e seus funcionários com orientações sobre o tema e instruções de como agir em casos de discriminação.

“O movimento Bar de Respeito é mais um passo na nossa jornada em Diversidade e Inclusão. Criamos essa ação para trazer um legado para a comunidade LGBTQIAP+. A ideia é que a Copa do Mundo seja um pontapé unindo todos os torcedores para celebrar este momento e assim criarmos um futuro em que todos tenham mais razões para brindar”, diz Michele Salles, diretora de Diversidade, Equidade e Inclusão da Ambev.

Como avaliar

Para avaliar um ‘Bar de Respeito’ é fácil! Basta acessar a página barderespeito.com.br, buscar o estabelecimento de interesse e dar nota de 1 a 5. Além da análise, o usuário poderá utilizar a plataforma para pesquisar a rota de bares participantes e ficar por dentro das melhores opções para curtir aos jogos da Copa e após o evento. Para facilitar ainda mais o reconhecimento de um ‘Bar de Respeito’, os estabelecimentos bem avaliados receberão uma certificação.

SAC de Respeito da Copa

A Ambev também vai implementar, em parceria com a Livre de Assédio e com o escritório de advocacia Bicha da Justiça, que atua na causa e representa os direitos da comunidade LGBTQIAP+, um canal para que as pessoas possam se sentir acolhidas em qualquer situação de preconceito que eventualmente ocorra nos bares. O SAC de Respeito da Copa é um canal de Whatsapp que funcionará em horários de maior fluxo de operação dos bares durante o evento. Caso qualquer pessoa passe por situações de discriminação, poderá contar com o auxílio de uma equipe especializada, de forma segura e com a identidade preservada, que vai orientar o usuário sobre a melhor condução.

Iniciativas Ambev para agenda LGBTQIAP+

O respeito é um dos pilares da companhia e a Ambev tem várias iniciativas internas de apoio à comunidade LGBTQIAP+. Desde 2016, a empresa assumiu compromisso com o Fórum de Empresas e Direitos LGBTQIAP+, mesmo ano em que Skol foi a primeira cerveja a patrocinar a Parada LGBT em São Paulo.

Além disso, a Ambev criou a Diretoria Global de Diversidade e Inclusão, que olha para as iniciativas internas da empresa e cumprimento das ações em todas as pontas de suas unidades.

Também criou a Política Global de Diversidade e Inclusão, que ajuda a pautar as decisões dessa diretoria para cada pauta que não esteja em execução. Para se ter ideia, a Ambev tem mais de 50 pessoas no mundo todo com o seu bônus atrelado ao cumprimento do Plano de Ação de Diversidade e Inclusão.

Recentemente, a Ambev anunciou que está fazendo, de forma gratuita e com todo suporte burocrático necessário, a retificação civil dos nomes de todos os colaboradores trans/travestis que desejarem. O projeto foi batizado de “Me chame pelo meu nome (e pronome também!)”. Além disso, a companhia também doou um valor proporcional para a Casa Neon Cunha, ONG que apoia pessoas LGBTQIAP+ em situações de vulnerabilidade, para que outras pessoas trans possam realizar este sonho.

Outro destaque importante é o LAGER (Lesbian & Gay & Everyone Respected), grupo de afinidade formado por colaboradores da Ambev, que se reúne mensalmente para falar sobre as melhores práticas em ações de inclusão no local de trabalho para que as pessoas se sintam cada vez mais à vontade para serem elas mesmas.