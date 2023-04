O Dia Internacional do Beijo é celebrado nesta quinta-feira (13). Você sabia que o signo solar da pessoa pode revelar o tipo de beijo que ela costuma dar. O astrólogo Victor Valentim listou eles.

Áries

Um beijo intenso, envolvente, marcante e impetuoso. O signo de áries tem atitude e audácia. Se bobear, ele vai te deixar apaixonado e vai te proporcionar um date inesquecível.

Touro

O signo de Touro não fica para trás no quesito beijos. Sua regência é do planeta Vênus, um beijo romântico, longo e envolvente. Com uma pegada mais rústica e quente, o beijo de touro vai fazer você se viciar nele

Gêmeos

Versátil, despojado e diferenciado. Gêmeos vai surpreender você com seu beijo. Diferente do que você já experimentou, o signo dente a ser bem sedutor, envolvente e ter um bom papo para seduzir você com sua lábia.

Câncer

Um beijo duradouro, romântico, mais ingênuo e tranquilo. Pode tocar seu coração e deixar você apaixonado pelo signo mais melancólico e sentimental do zodíaco.

Leão

Se você provar o beijo de uma pessoa do signo de Leão e se esquecer, ele jamais vai te perdoar. Sua pegada tem que ser quente, envolvente e super marcante. O beijo de leão é picante, sedutor e com certeza vai ser um beijão.

Virgem

Seu beijo marcante se torna apaixonante quando o signo de virgem busca uma perfeição no encaixe do beijo, deixando seu beijo viciante e envolvente, para que vocês sempre lembrem de seu toque.

Libra

Despojado, versátil, envolvente. Regido pelo pela deusa do amor Afrodite. Libra não deixa para trás sua fama de um bom beijoqueiro. Com seu beijo gostoso, sedutor e com muita pegada, vai te levar para as estrelas. Tende a ser um dos signos mais beijoqueiros do zodíaco.

Escorpião

O signo de escorpião sabe de sua fama de sedutor e de sexual e claro que não pode deixar com que isto passe batido. Seu beijo será inesquecível para que você prove um pouco do veneno do escorpião e lembre-se sempre dele. Tende a ter um dos beijos mais viciantes do zodíaco.

Sagitário

Empolgado, envolvente, espontâneo, divertido e com um fogo que nunca apaga. Este é o beijo de sagitário, deixando pra você sempre uma vontade de eu quero mais e mais!

Capricórnio

O beijo do capricorniano não deixa de ser envolvente, marcante e muito intenso. Fugindo de um beijo muito meloso, vai te deixar com um desejo de ser dominado pelo seu poder sedutor.

Aquário

Diferente de tudo o que você já experimentou, o signo de aquário vai marcar sua vida com seu beijo diferenciado, caótico e às vezes confuso. Cheio de desejo, fervor e vontade. Um beijo sensual que vai mostrar toda sua habilidade para quem o beija pela primeira vez.

Peixes

Romântico, sonhador e longo. O beijo do signo de peixes não pode ser distante de um conto de fadas. O signo precisa deixar seu registro não só na boca como no coração da pessoa. Em um beijo para que eles sejam felizes para sempre.