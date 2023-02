Divulgação/Meu Patrocínio

Após o tema Sugar ser tópico nas últimas semanas, especialista mostra que ter uma Sugar Baby é mais econômico e satisfatório do que uma esposa ou namorada. Mas, também outros aspectos que devem ser levados em conta pelos daddys.

Caso seja novidade para você Sugar Daddy é um termo utilizado para homens bem sucedidos, maduros e generosos que fazem de tudo pela sua Sugar Baby que por sua vez é uma mulher incrível e jovem que colabora para um relacionamento leve, sem drama e complicações desnecessárias. Esse tipo de relacionamento foi trazido para o Brasil pelo site MeuPatrocinio.com, plataforma que une homens bem-sucedidos à mulheres incríveis.

Um estudo envolvendo mais de mil homens entre 37 e 50 anos revelou que hoje em dia há preferência por um relacionamento com 5 características base: Transparência, sem cobrança, sem drama, objetivo e prático.

“Hoje em dia os casais de maneira geral mas preferencialmente os homens procuram por relações transparentes, onde ambos podem conversar sobre o que quiserem e quando quiserem. Sem cobranças, tudo é combinado antes e acordos são feitos para facilitar decisões futuras. Sem drama, um relacionamento leve e descontraído. Objetivo, que possa levar sua companheira para viagens e restaurantes luxuosos, expressando seu amor em ações. E prático, onde as expectativas são alinhadas e não há estresse emocional.” Afirma Caio Bittencourt, Diretor de comunicação e especialista em relacionamentos entre pessoas bem-sucedidas.

Fomos mais a fundo para entender o porquê desses homens considerarem investir mais em um relacionamento Sugar do que em um tradicional e antiquado e levantamos alguns prós e contras:

Os prós de ter uma Sugar Baby

A vantagem mais óbvia é que tudo é conversado, as expectativas são alinhadas e raramente você vai discutir ou se estressar com a sua Sugar Baby. Haverá menos argumentos, desentendimentos e outras questões relacionadas a conflitos que surgem em comparação com o fato de estar em um relacionamento tradicional com alguém. Além disso, você não precisa necessariamente estar em um relacionamento sério, pode ser casual, desde que seja conversado. A comunicação é a base em uma relação Sugar.

O fato de fazer com que a relação seja sempre limpa e objetiva, sem mimimi, faz com que seu dia a dia seja mais tranquilo, sem estresses. A baby sabe que o Sugar Daddy por ser bem-sucedido é ocupado e nem sempre estará 100% disponível para ela. Ter uma Sugar Baby é uma ótima maneira de obter companhia agradável, além de ter alguém para cuidar de você e proporcionar momentos inesquecíveis, sem que tenha uma pressão em cima dessa relação. Você também pode se beneficiar da proteção, estabilidade, apoio e carinho de uma Sugar Baby.

Os Contras de ter uma Sugar Baby

O inconveniente mais significativo é que pode ser que não tenha muita conexão emocional entre você e ela, mas para muitos isso pode até ser visto como uma vantagem.

Se você decidir ir constantemente a jantares ou férias com a sua Sugar Baby, essas despesas se somarão rapidamente e podem acabar custando mais do que se você estivesse em um relacionamento tradicional onde ambas as partes contribuiriam igualmente, dividindo as despesas. Isso já não acontece em um Relacionamento Sugar. Mas caso você seja do tipo cavalheiro e que banca tudo da sua namorada, pode ser mais vantagem ter uma Sugar Baby.

As namoradas tradicionais muitas vezes geram gastos diários para os namorados, como por exemplo esperar que eles paguem por todos os almoços, jantares e tragam presentes constantemente. Os encontros e as férias com as Sugar Babies são mais pontuais. Isto pode ser significativamente menos caro do que sustentar sua namorada diariamente.

Para um verdadeiro Daddy, mimar e bancar sua Sugar Baby é prazeroso e nunca será visto como desvantagem. Dito isto, é importante lembrar que ambos os tipos de relacionamentos vêm com certos custos e benefícios, por isso é importante pensar cuidadosamente todas as suas opções antes de tomar uma decisão. No final das contas, tudo se resume à preferência pessoal e que tipo de dinâmica de relacionamento funciona melhor para você.