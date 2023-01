Divulgação/Assessoria de Imprensa

Que o Brasil é um dos países mais calorosos do mundo é de domínio público. No entanto, não é em todos os aspectos que somos um mar de flores. Uma pesquisa da Preply descobriu quais cidades em nosso país mantêm mais hábitos considerados “rudes” no mundo, mas também apresenta o pódio das mais educadas no Brasil, que ficou com Brasília, capital do Brasil, seguida por Natal e Curitiba.

O estudo pediu para residentes de 15 metrópoles expressarem com que frequência observam 12 comportamentos grosseiros na cidade onde moram. Os participantes também foram questionados sobre suas opiniões a respeito de dar gorjeta e se acham que moradores locais são mais rudes que os não nativos. Os dados foram selecionados para dar uma pontuação para cada um dos comportamentos em cada cidade, e com isso foi calculada a pontuação geral para todas. As cidades mais rudes obtiveram notas maiores.

Das 15 cidades pesquisadas, Brasília (5,74), no centro-oeste, Natal (5,85), no nordeste, e Curitiba (5,91), no sul, mostraram que cada região do país tem seus representantes das boas maneiras, sendo classificadas como as cidades mais educadas.

Mesmo sendo o palco das disputas políticas do país, Brasília foi mencionada como a que mais respeita seus pedestres e trabalhadores. Além disso, os brasilienses não costumam furar filas. O mesmo ocorre com os habitantes de Curitiba e Natal, que também são conhecidos por não falarem no alto-falante do celular em público e serem bem receptivos. O próprio site da prefeitura da capital do Rio Grande do Norte a descreve como um dos mais belos litorais do Brasil, que se estende por mais de 400 km habitado por “um povo hospitaleiro que recebe os visitantes de braços abertos”.

Os comportamentos rudes mais comuns

Além de revelar quais cidades do Brasil tinham os melhores e os piores modos, o estudo questionou os brasileiros sobre os comportamentos rudes mais comuns em todo o país. Os resultados mostraram que a distração com o telefone é o mais prevalente.