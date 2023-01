Divulgação/Gleeden

Infidelidade e o zodíaco, como podem estar relacionados? Os signos, muitas vezes, dizem muito sobre a personalidade e as características de uma pessoa, mas será que também afetam o comportamento em um relacionamento? Um levantamento realizado com cerca de 450 mil usuários brasileiros do Gleeden – plataforma número 1 em relacionamentos extraconjugais – aponta que sim!

De acordo com os dados coletados, os participantes dos signos de Capricórnio e Touro são os mais propensos a serem infiéis, pois, em boa parte dos casos, relataram que procuram um(a) amante por falta de atenção e carinho do seu(sua) parceiro(a).

“O que observamos é que os usuários querem uma relação fora do casamento ou do relacionamento que já têm, mas também almejam que isso seja feito de maneira organizada e muito racional”, comenta Silvia Rubies, diretora de Comunicação e Marketing do Gleeden na Espanha e na América Latina. “Analisando algumas características sobre esses dois signos, podemos dizer que esse senso de organização faz com que ambos encarem as situações com a razão, mesmo que em alguns casos se deixem levar pelo aspecto passional”, acrescenta ela.

De acordo com o ranking do Gleeden, os signos mais infiéis são:

Capricórnio Touro Gêmeos Leão Áries Aquário Libra Peixes Câncer Virgem Escorpião Sagitário

