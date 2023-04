Divulgação/iCasei

As listas virtuais de casamento reinventaram a maneira com que noivos e convidados interagem na fase pré-casamento. Segundo levantamento do iCasei, plataforma pioneira de sites e listas de casamentos, os casais costumam selecionar em média 75 opções na sugestão de mimos, que passam dos presentes mais comuns a outros diferentões.

As escolhas mais recorrentes e que não fogem do convencional, listando apenas 15 itens, são vale-presentes, jantares românticos, liquidificador, sofá, cotas de lua de mel, aparelhos de jantar, batedeira, aspirador, geladeira, microondas, passagens aéreas, mesa de jantar, panela de pressão, sanduicheira e cafeteira.

Já as listas mais inusitadas têm muitas curiosidades, como cesto exclusivo para meias coloridas; 100 litros de açaí; kit de bebidas para comemorar o título do time amado e até mesmo pacote de academia.

“Os noivos que usam o recurso de lista de presentes do iCasei podem cadastrar itens que já estão disponíveis na plataforma ou também criar opções personalizadas, são mais de 150 opções. Os apaixonados por viagens podem acrescentar passeios para o destino desejado, tornando real a tão sonhada viagem de lua de mel. Isso vale ainda para os amantes de vinhos, que podem adicionar na lista aquele rótulo dos sonhos. Àqueles que preferirem têm a oportunidade de fragmentar presentes, que é o caso, justamente, das cotas para a lua de mel. Na lista de casamento, os presentes são convertidos em dinheiro para os noivos. Historicamente, o montante transacionado pelo iCasei soma mais de R$ 2 bilhões em presentes.” Comenta Diego Magnani, CCO do iCasei.

O iCasei oferece também o serviço de site de casamento, que pode ser personalizado pelos noivos. Neste espaço, eles podem inserir informações sobre o grande dia aos seus convidados, como álbum de fotografias de pré-wedding, dicas de restaurantes, hotéis, dress code, RSVP,playlist da festa, entre outros dados.