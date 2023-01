(Divulgação)

O namoro por vídeo é um formato de namoro “rápido” que está ficando cada vez mais popular. Os bate-papos por vídeo anônimos permitiram que milhões de pessoas de todo o mundo encontrassem pessoas interessantes para falar literalmente com um clique, falassem em vídeochamadas sobre qualquer assunto, se comunicassem e, se a conexão fosse boa, se encontrassem na vida real.

Os primeiros bate-papos aleatórios da história foram o Omegle e o ChatRoulette. Mas, se o primeiro inicialmente permitia apenas comunicação por texto, o segundo se tornou diretamente uma roleta de bate-papo por vídeo e literalmente fez explodir a internet.

Por que os usuários escolhem bate-papos por vídeo com novas pessoas

Hoje, o bate-papo por vídeo já não é uma novidade e existe um número grande de sites para conhecer novas pessoas. Mas o que faz com que os usuários usem bate-papos por vídeo com novas pessoas desconhecidas, apesar das muitas alternativas existentes, como redes sociais, sites e aplicativos de namoro, mensageiros instantâneos e assim por diante? Podemos citar várias razões:

O namoro em plataformas de bate-papo por vídeo é rápido e simples. Você não precisa se cadastrar, preencher dados de perfil, baixar fotos, preencher várias perguntas em um questionário e assim por diante. Basta acessar o site ou abrir o aplicativo, dar alguns cliques e, depois de alguns segundos, você terá alguém para conversar na sua tela. O anonimato e a confidencialidade nos bate-papos por vídeo têm um nível elevado de qualidade. Como na maior parte dos casos você não insere nenhum dado pessoal, eventuais invasores e hackers não podem roubá-los e usá-los para seus próprios fins. Mas, mesmo assim, lembre-se de que, na internet, sua segurança depende principalmente de você. O bate-papo por vídeo é quase sempre uma plataforma gratuita mas, mesmo assim, esses sites e aplicativos normalmente têm um melhor sistema de moderação, não são inundados com anúncios e são mais funcionais. Você sempre tem a opção de pagar para mais recursos ou não. Os bate-papos por vídeo economizam muito tempo. Nestas plataformas, você pode conhecer sua futura alma gêmea em apenas alguns minutos, enquanto que, em sites de namoro, apenas o cadastro e preenchimento do perfil pode demorar uma noite inteira. Muitos bate-papos por vídeo online oferecem formatos de comunicação realmente interessantes e fáceis de usar — salas de bate-papo por interesses, simples jogos online, transmissões ao vivo e muito mais.

É claro que um bate-papo por vídeo com novas pessoas desconhecidas e um site de namoro são diferentes e um não substitui o outro. Existem vantagens e desvantagens em qualquer formato. Portanto, você deve pessoalmente tentar diferentes opções para tomar a decisão certa.

Bate-papos por vídeo online que valem a pena

Tentamos simplificar um pouco suas escolhas de bate-papo por vídeo com novas pessoas e compilamos para você uma lista das opções mais interessantes e que são populares no Brasil. Esta é apenas uma pequena lista de recursos, mas eles são alguns dos melhores.

ChatRoulette

Como escrevemos acima, o ChatRoulette foi o primeiro bate-papo por vídeo da história. O site foi lançado em 2009 e, no início, foi um dos recursos mais falados na internet. Entre 2009-2010, foram registradas milhões de visitas nesta roleta de bate-papo por ano.

Porém, logo ficou claro que os desenvolvedores não dedicaram tempo suficiente ao sistema de moderação. O site estava cheio de exibicionistas, trolls da Internet, golpistas e simplesmente pessoas com más intenções. O público feminino começou deixando o site e os homens, que agora não tinham com quem se comunicar, também se mudaram para outros sites. Somente em 2020, o site ChatRoulette foi visivelmente modernizado e sua moderação melhorada. Mas, infelizmente, apesar do crescimento, já não é possível alcançar sua antiga dimensão

Bazoocam

Curiosamente, o Bazoocam foi inicialmente popular apenas na França e, somente com o tempo, usuários de outros países começaram usando.

Este é um bate-papo por vídeo clássico para conversar com novas pessoas, mas o Bazoocam tem alguns recursos interessantes. Por exemplo, mini-jogos online que ajudam a diversificar a comunicação com novas pessoas. Há também uma função de transmissões de vídeo, à qual outros usuários podem se conectar e, se desejarem, ir para um privado com o autor da transmissão. É fácil adivinhar que essas transmissões geralmente têm um caráter muito íntimo.

OmeTV

Um bate-papo aleatório bastante simples, mas funcional, onde você pode especificar seu gênero, país e idioma. Com base nessa escolha, o bate-papo por vídeo tentará encontrar pessoas para você falar. E, se você quiser conversar com pessoas estrangeiras, o OmeTV tem uma função para traduzir automaticamente as mensagens para o idioma que você precisa. Ela é bastante conveniente para aqueles que querem se comunicar com residentes de outros países ou continentes.

CooMeet

O CooMeet se tornou um verdadeiro tesouro para o público masculino. O principal trunfo do site é que ele conecta homens apenas com mulheres. Além disso, ao se cadastrar no CooMeet, as mulheres devem verificar seus dados, pelo que perfis falsos, bots, perfis de publicidade e afins não existem escondidos atrás de contas das mulheres. Todos os perfis femininos são 100% reais. Esta é uma das principais vantagens do chat de video CooMeet em comparação com a competição.

É claro que, como qualquer bate-papo por vídeo moderno, o CooMeet tem aplicativos para iOS e Android. Eles são simples de usar e funcionais e nada inferiores à versão web. Assim, você pode conhecer e se comunicar com pessoas interessantes em qualquer lugar e a qualquer hora.

Outras vantagens são o excelente sistema de moderação e bom serviço de suporte, um programa de afiliados original, bem como um design moderno do site e aplicativos.

ChatRandom

Um bate-papo por vídeo com novas pessoas que é bastante popular e que também oferece alguns recursos interessantes. Em primeiro lugar, tem salas de bate-papo por interesses, onde você pode encontrar bons parceiros de conversa ou conversar com pessoas de uma grande empresa. Em segundo lugar, tem um bate-papo separado com mulheres, embora este esteja disponível por um custo extra. Em terceiro lugar, oferece um bate-papo gay, que para muitos também é um recurso útil do ChatRandom. A moderação do site não é perfeita, mas no geral não é ruim.

Quão relevantes são hoje os bate-papos por vídeo aleatórios?

Há apenas alguns anos atrás, muitos pensavam que o formato de bate-papo por vídeo não atingiria mais os níveis que tinha em 2009-2010. Mas então o mundo foi coberto pela pandemia de coronavírus e pelas restrições de quarentena. Pessoas de todo o planeta perderam a oportunidade de se comunicar em pessoa e tiveram que mudar seus hábitos. Esse foi o início de um ressurgimento do interesse em bate-papos por vídeo.

Hoje vemos que os bate-papos por vídeo com novas pessoas estão literalmente renascendo. Eles estão aumentando ativamente seu número de usuários, os desenvolvedores de sites quase abandonados finalmente começaram sua modernização e novos bate-papos por vídeo ainda estão aparecendo todos os dias.

Esperamos que cada um de vocês encontre a melhor solução para seu caso particular e que encontre novas pessoas para um relacionamento promissor!