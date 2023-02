Foto: Divulgação/ Prefeitura de Fazenda Rio Grande

A Prefeitura de Fazenra Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, confoirmou ontem a abertura de um edital para um concurso público com 400 vagas e salários que chegam a R$ 17,3 mil.

As inscrições ocorrem de 6 de fevereiro a 5 de março e devem ser feitas pela internet. Já as provas acontecem no dia 2 de abril (um domingo).

Ao todo, são 382 vagas disponíveis, com cargos para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.411,72 a R$ 17.327,50.

As vagas são para diversas áreas diferentes e podem ser conferidas a seguir:

agente de trânsito;

assistente administrativo;

enfermeiro;

farmacêutico;

fisioterapeuta;

guarda municipal;

médico da família;

médico auditor;

cirurgião Dentista

professor 20 horas;

professor 40 horas;

técnico em enfermagem;

operador de máquina pesada;

operador de motoniveladora;

motorista categoria D;

auxiliar de farmácia;

auxiliar de saúde bucal;

cuidador Social;

documentador escolar;

educador social;

estoquista repositor;

intérprete da Língua Brasileira de Sinais – Libras;

professor de Música;

analista de Suporte;

fiscal de obras e postura;

técnico Agropecuário;

técnico em controle administrativo;

técnico em controle ambiental;

técnico em controle contábil;

técnico em controle de obras e orçamentos e projetos;

técnico em radiologia;

técnico em saúde bucal;

técnico em Segurança do trabalho;

técnico em vigilância sanitária;

topógrafo;

administrador;

analista de sistemas;

arquiteto e urbanista;

assistente social;

auditor fiscal de tributos municipais;

biólogo;

engenheiro agrônomo;

engenheiro agrimensor;

engenheiro ambiental;

engenheiro civil;

engenheiro florestal;

farmacêutico e bioquímico;

fonoaudiólogo;

nutricionista;

pedagogo social;

procurador do município;

professor de arte;

professor de dança ballet;

professor de teatro;

psicólogo;

químico ambiental;

terapeuta ocupacional;

veterinário;