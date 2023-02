(Banda Lyra/Ricardo Marajó)

O Memorial de Curitiba será um dos grandes palcos da 40ª Oficina de Música de Curitiba neste fim de semana, com uma maratona de shows de música brasileira, com bandas e grupos curitibanos. A programação começa nesta sexta-feira (3/1), continua durante todo o sábado (4/1), de manhã até à noite, e termina só no final da tarde de domingo (5/1), no último dia do festival.

A programação do Memorial foi cuidadosamente elaborada para mostrar os talentos curitibanos, principalmente na música instrumental.

“É uma mostra de trabalhos de artistas da cidade que se destacaram durante o ano com discos lançados ou que surgiram na cena musical curitibana. Também é uma ótima oportunidade de fazer com que eles se apresentem para o público e se comuniquem com a comunidade”, destaca o curador da programação do Memorial de Curitiba, Glauco Sölter.

Serão no total 13 espetáculos. Veja abaixo e programe-se.

Entrada grátis

Sexta-feira (3/2)

19h – Saxfônico – Quarteto de Saxofones

20h – Choro e Seresta 50 anos

21h30 – Doxology Big Band

Sábado (4/2)

11h – Banda Lyra Convida Raphael Sampaio – trompete, e Jorginho Neto – trombone

13h – André Ribas Quinteto

15h – Mário Conde Quarteto – lançamento songbook Raul de Souza

17h – Janine Mathias e Grupo

20h – Central Sistema de Som

22h – Chicco Marola & Urucum

Domingo (5/2)

11h – Grupo Baticum – Música corporal

12h30 – Tangará Trio convida Celso Joabe e Menandro Souza

15h – Hélio Brandão Quarteto

17 – Bananeira Brass