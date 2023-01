Divulgação/Sony Channel

Meredith Grey está se despedindo de Grey’s Anatomy, mas os dramas dos médicos mais queridos da televisão só estão começando no Sony Channel. A aguardada 19ª temporada estreia no Brasil com exclusividade no canal amanhã, dia 17 de janeiro, terça-feira, às 21h.

O programa de residentes é oficialmente reaberto e cinco novatos chegam para se juntarem à equipe do hospital. Uma delas é Simone Griffith, personagem vivida pela atriz Alexis Floyd, conhecida por seu papel em “Inventando Anna”. Já a querida cirurgiã Meredith Grey, vivida pela atriz Ellen Pompeo, se despede da saga após quase 18 anos no ar. No episódio intitulado “I’ll Follow the Sun”, o sétimo da temporada, veremos esse tão aguardado momento.

Além de Grey’s Anatomy, a semana também marca a chegada de novos títulos médicos no Sony Channel. Hoje, dia 16 de janeiro, às 21h, estreia a primeira temporada de “New Amsterdam”, e logo na sequência, às 21h50, é a vez de “Mary Kills People”. Já no dia 17, às 21h50, é a vez da sexta temporada de “Station 19”, spin-off de Grey’s Anatomy.