Para comemorar a abertura da 40ª Oficina de Música de Curitiba, o renomado pianista brasileiro, Arnaldo Cohen sobe ao palco do Teatro Guaíra ao lado da Camerata Antiqua e solistas do Teatro Colón, da Argentina. Assim começa no dia 25, a programação de música de concerto da Oficina e segue com a mesma intensidade, trazendo importantes nomes internacionais da música erudita e antiga para a cidade.

Nos 12 dias de Oficina de Música, são mais de 42 concertos, entre eles 26 gratuitos. As apresentações pagas acontecem no Teatro Guaíra (Ingressos pelo Ticket Fácil), e na Capela Santa Maria (Ingressos pelo Minha Entrada)

Há ainda os concertos gratuitos que acontecem no Auditório Regina Casillo, na Capela da Glória, no Oratório Bach, espaço no Bosque do Alemão e na Capela dos Fundadores, espaço interno do Memorial de Curitiba.

Guairão

O Teatro Guaíra recebe algumas das estrelas da programação, como o pianista Pedro Burgomanero com a Orquestra de Câmara de Curitiba, a Orquestra Sinfônica da Oficina e o grande coro de alunos do evento, o vencedor de uma das maiores premiações mundiais de violino, o Concurso Internacional Fritz Kreisler 2022, da Áustria, Guido Sant’Anna.

Ópera

Aguardada por todos, a ópera é sempre um grande momento da Oficina, neste ano de comemoração, será realizada a ópera Le Nozze di Figaro (As Bodas de Fígaro), composta em quatro atos por Wolfgang Amadeus Mozart, sobre libreto de Lorenzo da Ponte, com base na peça homônima de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais.

O espetáculo criado a partir da classe de Ópera Estúdio, será uma ópera-bufa, a versão italiana da ópera-cômica, no estilo drama burlesco. Pode ser assistido nos dias 4 e 5 de fevereiro, no Teatro Guairinha.

Capela Santa Maria

A sala de concertos, Capela Santa Maria terá toda a programação voltada à música erudita, professores da Oficina e virtuosos músicos internacionais se encontram no palco. Os ingressos estão à venda pelo site Minha Entrada: https://bit.ly/3iJaK8d

Os principais destaques do piano se apresentam no espaço, como o português Mario Laginha, polonês Rafael Luszczewski, a russa Olga Kium e as brasileiras Erika Ribeiro e Jeruza Miller, drag queen pianista, criadora do projeto PianoDrag.

Também estão na programação as cordas dos russos, Anna Servova, Andrey Baranov, do búlgaro Stanimir Todorov, estadunidense Milton Masciadri, argentina Cássia Carrascoza, e dos brasileiros Carmelo de los Santos e Winston Ramalho.

Realização e apoios

A 40ª Oficina de Música de Curitiba é uma realização da Fundação Cultural de Curitiba por meio do Instituto Curitiba de Arte e Cultura, Prefeitura de Curitiba e Ministério da Cultura, Governo Federal, com apoio master da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e patrocínio da Volvo do Brasil Veículos e Copel Distribuição.

Também apoiam o evento: Embaixada de Portugal no Brasil, Camões – Centro Cultural Português, Centro Cultural Teatro Guaíra, Escola de Música e Belas Artes do Paraná – Campus Curitiba I da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), Família Farinha, Sistema Fiep/Sesi Cultura, Teatro Colón, Teatro Regina Casillo, Universidade Federal do Paraná – Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec).

Projeto realizado com o apoio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura (Profice) – Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Estado do Paraná.

Serviço:

40ª Oficina de Música de Curitiba

De 25 de janeiro a 5 de fevereiro de 2023

Programação disponível em: oficinademusica.curitiba.pr.gov.br

Ingressos à venda em minhaentrada.com.br e ticketfacil.com.br