A 40ª edição da Oficina de Música de Curitiba já tem data marcada. De 25 de janeiro a 5 de fevereiro, o evento volta a acontecer em formato 100% presencial.

Interessados nas aulas e encontros didáticos poderão se inscrever a partir da próxima sexta-feira (18/11), pelo site www.oficinademusica.org.br.

Os cursos da categoria erudita, antiga ou de Música Popular Brasileira (MPB), sob a orientação dos melhores professores, instrumentistas, maestros e cantores, serão ministrados na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR). O espaço é sede principal da oficina desde 2017.

Anualmente, o evento recebe cerca de 2 mil alunos do Brasil e outros países, numa importante troca de experiências que resulta na revelação de novos e grandes talentos da música brasileira.

Nesta edição, o coordenador de Música Erudita será o maestro Abel Rocha. O violinista Rodolfo Richter continua no comando da Música Antiga e Janete Andrade permanece na coordenação geral do festival. João Egashira dirigirá a área de MPB.

“Temos certeza que a edição de 2023 da Oficina de Música de Curitiba, continuará com sua contribuição em promover a mais alta qualidade musical no ensino da música no Brasil”, afirmou Janete Andrade.

O mês de janeiro em Curitiba é sinônimo de Oficina de Música. Desde 1983, a cidade inicia o ano ao som dos acordes de um dos mais importantes encontros de música da América Latina. Em todos esses anos, a Oficina realizou milhares de concertos, multiplicou o número de cursos e alunos, atraiu renomados professores e firmou-se como espaço para o desenvolvimento acadêmico e profissional de músicos brasileiros e estrangeiros.

A Oficina de Música estendeu seus domínios, tanto no que se refere ao número de participantes e multiplicação dos cursos, como aos locais de desenvolvimento das aulas e apresentações, além das áreas musicais abrangidas. À música erudita e antiga somaram-se as manifestações da música popular brasileira, as iniciativas voltadas ao universo infantil com o projeto MusicaR, e a novas tecnologias.

Parceiros

A 40ª Oficina de Música de Curitiba é uma realização da Prefeitura, Fundação Cultural de Curitiba e do Instituto Curitiba de Arte e Cultura (Icac), Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo Pátria Amada Brasil, com apoio máster da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e patrocínio da Volvo do Brasil e Copel.

