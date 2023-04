Divulgação/Assessoria de Imprensa

O Espaço de Arte Francis Bacon recebe uma incrível exposição de cerâmica com o tema Da Terra ao Fogo que promete ser uma experiência única, repleta de belas peças criadas pelas ceramistas Tatiana Paz e Vanuzia Matos. A mostra fica aberta de 13 de abril a 26 de maio e a entrada é gratuita.

A Sincronia de Tatiana e o Universo Azul de Vanuzia expõem esculturas, pratos, vasos e itens decorativos que simbolizam uma atmosfera aconchegante e acolhedora que remete à natureza. As peças expostas foram criadas a partir de argila, uma matéria-prima que é encontrada na própria terra, moldadas cuidadosamente pelas mãos das artistas.

A Produtora Cultural e Curadora da mostra, Edilene Guzzoni, evidencia neste trabalho o processo fascinante de criação com a cerâmica. A exposição Da Terra ao Fogo oferece uma oportunidade única de conhecer mais sobre essa técnica milenar onde os visitantes poderão apreciar peças de diferentes estilos e tamanhos. “A cerâmica é uma arte ancestral que vem do barro e se se revela em uma consciência na qual muda a nossa percepção de mundo. As ceramistas modelam o barro no torno ou na mão, mas a forma final pode ser alterada pela própria argila, que assume na secagem e na queima o que ela gostaria de ser”, esclarece a curadora.

Os objetos são únicos e trazem a marca de uma arte mágica e lúdica compondo o desejo e a personalidade de cada uma das ceramistas proporcionando beleza, utilidade e elegância. É a metamorfose artística da criatividade e habilidade humana em transformar um elemento natural em belas obras de arte. Para Edilene esse trabalho tem muito a revelar, pois, “na cerâmica tudo tem seu tempo… tempo de molhar, tempo de secar, tempo de esperar, tempo de queimar e tempo de admirar. A criação se manifesta com força e arte pelo talento das mãos e pela criatividade. As artistas compõem obras que desvendam a beleza da argila e a surpresa depois de abrir o forno”.

A cerâmica demanda calma e circunspecção, pois a argila e os elementos de liga devem ser cuidadosamente escolhidos e o manejo deve ser feito pacientemente porque ela oferece tantas possibilidades quanto variações e rupturas após a queima. Da Terra ao Fogo tem como objetivo registrar a arte dessas ceramistas para contar suas histórias, destacando a diferença entre seus estilos. Edilene salienta que a cerâmica é uma arte reconhecida internacionalmente, mas pouco divulgada no Brasil, “portanto, a divulgação dessa arte tem importante papel social, pois vai proporcionar à sociedade curitibana a oportunidade de conhecer mais sua própria cultura. Além disso, os trabalhos mostram a importância de valorizar e difundir a cultura local em dias tão globalizados”, finaliza a curadora que realça as características de cada ceramista:

Tatiana Paz – Na sincronia do sentir, do fogo, dos materiais e da liberdade de criação, a artista aplica intensa e profundamente toda a sua emoção. Passos, ventos, tons, sons, um olhar, um toque singelo… tudo é fonte de inspiração para Tatiana. É uma simbiose entre perceber, sentir, elaborar, produzir e transformar.

Vanuzia Matos – Em seu Universo Azul, Vanuzia fala da criatividade e do despertar de um sentimento genuíno. Para ela o fazer cerâmica é primeiro sentir, inspirar e expirar o que antecede na criação. A arte é um elemento de conexão entre Vanuzia e a natureza. Ela é terra, água, fogo! Ela é fusão e transformação ao conduzir a argila e assim a argila também a conduz.

Serviço

Exposição Da Terra ao Fogo

Local: Espaço de Arte Francis Bacon – Ordem Rosacruz (AMORC)

Endereço: Rua Nicarágua, 2620 – Bacacheri – 82515-260 – Curitiba, Paraná.

Entrada: Franca

Data: de 13 de abril a 26 de maio de 2023.

Horário: de terça a sexta-feira das 13h30 às 17h. O Espaço não abre nos feriados.