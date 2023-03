(Andie Rice/Divulgação)

A cantora norte-americana Dionne Warwick – ganhadora de 5 prêmios Grammy – chega ao Brasil em maio com a turnê One Last Time, que marca sua despedida dos palcos. Em Curitiba ela faz única apresentação no dia 19 de maio, sexta-feira, às 21 horas, no Guairão (Praça Santos Andrade, s/nº). Dona de uma voz única, ela é um dos pilares da cultura e música pop americana com mais de 100 milhões de discos vendidos.

A diva esteve no Brasil pela primeira vez na década de 1960. Foi paixão à primeira vista. Para seu último show no país, Dionne Warwick retorna acompanhada com sua banda de músicos excepcionais e promete uma apresentação especial ao público brasileiro, relembrando alguns de seus grandes sucessos como “I’ll Never Fall in Love Again”, “Do not Make Me Over”, “Do You Know The Way To San Jose?” e “Déjà vu”. Os ingressos já estão à venda pelo Diskingressos (www.diskingressos.com.br).

Serviço: Dionne Warwick – Show com a cantora norte-americana turnê One Last Time. Única apresentação dia 19 de maio, sexta-feira, às 21 horas, no Guairão (Praça Santos Andrade. s/nº). Valores dos ingressos:

R$1.000 (plateia Premium Vermelha) + R$150 taxa cobrada pelo DiskIngresso;

R$900 (plateia Vip Azul) + R$135, taxa cobrada pelo DiskIngresso;

R$840 (platéia Laranja) + R$126, taxa cobrada pelo DiskIngresso;

R$800 (plateia Amarela) + R$120, taxa cobrada pelo DiskIngresso;

R$760 (1º balcão Roxo) + R$114, taxa cobrada pelo DiskIngresso;

R$640 (1º balcão Verde) + R$96, taxa cobrada pelo DiskIngresso;

R$520 (2º balcão Azul) + R$78, taxa cobrada pelo DiskIngresso;

R$400 (2º balcão Laranja) + R$60, taxa cobrada pelo DiskIngresso.

Compras pelo site do Disk Ingressos ( www.diskingressos.com.br ) ou de forma presencial no Quiosque do Disk Ingressos no Shopping Ventura – Setor Azul (antigo Shopping Total) – de segunda a sábado das 10 às 22h e domingos das 14 às 20 h; na bilheteria do Teatro Fernanda Montenegro (Shopping Novo Batel) – de segunda a sexta das 10 às 14h e das 15h10 às 18h. Sábados das 10 às 16h e das 17h10 às 20h; e na bilheteria do Teatro Positivo.

Na bilheteria do Guairão serão disponibilizados ingressos somente no dia do show das 10h até às 21h30.

Meia-entrada para todas as categorias beneficiadas por Lei: Idosos, Doador de Sangue, professores, estudantes, pessoas com deficiências, portadores de câncer, e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente carentes.

Duração: 1h30.

Classificação indicativa: Livre.