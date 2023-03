Divulgação/Assessoria de Imprensa

A clássica fábula “A Bela e a Fera” será encenada no Teatro Regina Vogue. O espetáculo indicado para todas as idades está em cartaz nos dias 04 e 05 de março, sábado e domingo.

No início desta história, uma feiticeira transforma um príncipe cruel em uma fera horrenda. Para quebrar o feitiço, antes que caia a última pétala de uma rosa encantada, a Fera precisa conquistar o amor da linda e inteligente Bela que foge através dos livros, dos incansáveis galanteios do belo e brutal pretendente, Gaston. Durante uma viagem noturna, o pai de Bela, um inventor, se perde na floresta e para escapar dos lobos refugia-se no palácio da Fera, sendo por este aprisionado. Para salvar o pai, Bela se oferece para ficar prisioneira em seu lugar. Com a ajuda dos empregados encantados do castelo (um bule de chá, um castiçal, um relógio e um espanador) ela logo passa a enxergar que, por trás da aparência assustadora da Fera se esconde o coração e a alma de um príncipe humano.

O teatro está localizado dentro do Shopping Estação, no piso L2. Os ingressos custam a partir de R$34,50 (meia entrada). Mais informações no site http://teatroebanxreginavogue.com.br/

Serviço

“A Bela e a Fera”

Duração: 50 minutos

Classificação indicativa: livre