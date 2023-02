Divulgação/Assessoria de Imprensa

Marcella Lopes Guimarães, carioca radicada em Curitiba, lançou em 2022 o livro infantojuvenil “A Língua secreta dos gatos”, pela Editora Caravana. Esse é o terceiro livro da autora voltado aos pequenos leitores.

A Língua secreta dos gatos é um pequeno romance de aventuras. Uma mãe e uma filha atravessam o oceano Atlântico para viverem fora do Brasil por um tempo. A menina, narradora da história, faz amigos baseada em uma linguagem em que se misturam gestos, boa vontade mútua e risadas. Mãe e filha conhecem um gatinho, que se revela muito mais que um animal de estimação provisório… e passa a acompanhar a menina pelas ruas. A liberdade recém-adquirida se mistura às saudades de casa.

A obra conta com ilustrações de Roberta Bentes que, segundo a própria artista, elaborou aquarelas “com cores que realçassem dias ensolarados, felizes e divertidos, e que também passassem a impressão de serem registros de memórias que acalentam.”

A vida secreta dos gatos pode ser adquirido através do site da editora

https://caravanagrupoeditorial.com.br/produto/a-lingua-secreta-dos-gatos/

Sobre a autora:

Marcella Lopes Guimarães possui graduação em Letras e mestrado em Letras (Letras Vernáculas) pela UFRJ, e doutorado em História pela UFPR. Atualmente é professora da UFPR, na área de História Medieval, e membro permanente do Programa de Pós-Graduação em História na mesma universidade. Também é autora de Menina com Brinco de Folha e As árvores e os frutos, ambos destinado ao público infantojuvenil.

Marcella publicou vários livros na área de História. Em 2013, um deles foi selecionado pelo Programa Nacional Biblioteca do Professor (trata-se de Capítulos de História: o trabalho com fontes, editado pela Aymará). Marcella assina também três coleções de livros didáticos (que perfazem 20 livros), tem artigos e capítulos publicados em várias revistas acadêmicas.