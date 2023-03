Kevin Nixon

A voz de Eric Martin marcou gerações. Nos anos 1990, hits como “Wild World”, “Just Take My Heart” e “To Be With You” foram temas de novela e tocavam incessantemente nas rádios. Apesar de chegar ao mainstream, o grupo do vocalista, o Mr. Big, jamais desapontou os fãs de hard rock, lançando músicas atemporais como “Take Cover”, “Colorado Bulldog”, “Alive and Kickin’”, “Addicted to That Rush” e “Shine”, entre tantas outras. Nenhuma dessas estará de fora do show que será realizado dia 12 de abril, no Hard Rock Cafe, em Curitiba.

O público brasileiro o acompanha há décadas com devoção, tanto que as vendas estão em estágio avançado. Os ingressos para a apresentação estão disponíveis pela plataforma Bilheto, com possibilidade de parcelamento, a partir de R$ 140, mais eventuais taxas.

A banda de apoio de Eric Martin será a Rolls Rock, com os músicos Edu Costa (vocal e guitarra), Mau Seliokas (baixo), Cris Ribeiro (teclado) e Francis (bateria). A abertura, por sua vez, ficará a cargo do Landfall, uma das maiores revelações do hard rock brasileiro dos últimos tempos, que divulga o aclamado álbum Elevate, o segundo da carreira. O trabalho teve lançamento mundial pela gravadora italiana Frontiers Music, repetindo o feito do álbum anterior, The Turning Point.

A última visita de Eric Martin a Curitiba foi em 2010, portanto, essa apresentação é uma oportunidade imperdível de celebrar o legado de uma das mais importantes vozes do hard rock mundial, que ultrapassou barreiras e chegou ao grande público com a tocante balada “Wild World” (original de Cat Stevens), que integrou a trilha sonora da novela Sonho Meu, da Rede Globo, algo grandioso na época.

Serviço

Eric Martin (Mr. Big) em Curitiba

Abertura: Landfall

Data: 12 de abril de 2023 (quarta-feira)

Local: Hard Rock Cafe

Endereço: Rua Buenos Aires, 50 –Batel

Classificação etária: 16 anos (acompanhado do responsável)

Horário: 19h (abertura da casa), 21h (Eric Martin)

Ingressos

1º lote – promocional

Meia – R$ 140**

Inteira – R$ 280

2º lote – promocional

Meia – R$ 160**

Inteira – R$ 320

3º lote

Solidário – R$ 185*

Meia – R$ 180**

Inteira – R$ 360