Oficina de ilustração botânica no Museu Casa Alfredo Andersen. Curitiba, 12 de setembro de 2019. Foto: Kraw Penas/SECC

A Academia Alfredo Andersen abre na quinta-feira, dia 23 de fevereiro, as inscrições para o primeiro semestre das oficinas de 2023 com cursos gratuitos de cerâmica, pintura e desenho, além das rodas de leitura temáticas. O período de matrículas vai até 10 de março. As aulas começam na semana de 6 de março. São 18 turmas com 15 vagas cada uma. O aluno pode se inscrever em uma oficina. A possibilidade de inscrição em um segundo curso ocorre caso haja a vaga após o período de matrícula.

A Academia, junto com o museu que leva também leva o nome do artista, faz parte do Complexo Alfredo Andersen. A unidade promove ações que incentivam a identidade e herança cultural do Paraná. “É um espaço que carrega o legado do pai da pintura paranaense, na intenção de cultivar a formação artística e cultural, criando uma relação de pertencimento da comunidade com a arte do Estado”, diz o diretor da Academia, Luiz Gustavo Vardanega Vidal Pinto.

CURSOS – Destinados a maiores de 18 anos, os cursos são presenciais e acontecem uma vez por semana no dia e turno escolhido pelo aluno (manhã, tarde ou noite). As inscrições devem ser feitas presencialmente, no setor administrativo do Complexo Alfredo Andersen, localizado no prédio do Museu Casa Alfredo Andersen. Para se inscrever, o interessado deve comparecer pessoalmente e portar cópia do RG e comprovante de endereço. A inscrição é feita por ordem de chegada, não sendo permitida a reserva de vagas por telefone ou e-mail.



SERVIÇO:

Inscrições para oficinas da Academia Alfredo Andersen

De 23 de fevereiro a 10 março.

Segunda a sexta, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h30.

Rua Mateus Leme, 336 – São Francisco – Curitiba

(41) 3222-8262