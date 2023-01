(Divulgação)

Os grandes sucessos do cinema estão de volta ao Teatro da Vila. No cineteatro da Prefeitura, na Cidade Industrial de Curitiba, as suas sessões gratuitas e especiais trazem em janeiro longas empolgantes como Adão Negro, o premiado A Mulher Rei e comédias para toda a família como, O Tesouro do Pequeno Nicolau.

Confira tudo o que vai rolar nos fins de semana no cinema digital da CIC:

A Mulher Rei

Sábado (21/1), às 18h30

Classificação: 14 anos

Épico histórico que se passa no Reino de Daomé, na África ocidental, um dos estados mais poderosos do continente nos séculos XVIII e XIX. A história se centra em torno das Agojie, um grupo militar composto apenas por mulheres, e comandados Nanisca, interpretada pela aclamada atriz Viola Davis. Juntas, elas combateram colonizadores, tribos rivais e todos aqueles que tentaram escravizar seu povo e destruir suas terras.

O Tesouro do Pequeno Nicolau

Domingo (22/1), às 15h

Classificação: Livre

Comédia francesa conta a história de Nicolau, que se vê em perigo ao se separar de seus amigos quando seu pai é promovido, e terá que se mudar com a família para o sul da França. Porém, o grupo de amigos, chamados de “Os Invencíveis”, tem um plano para não se afastarem: uma caça ao tesouro.

Adão Negro

Domingo (22/1), às 17h30, e sábado (28/1), às 18h30

Classificação: 14 anos

O filme conta a história por trás do vilão Teth-Adam (interpretado por Dwayne Johnson), inimigo de Shazam, o clássico herói da DC Comics. Assim como Billy Batson, alter-ego de Shazam, Adam também recebeu seus poderes de um mago, se transformando inicialmente num herói. Porém, ao contrário de Batson, ele acabou se corrompendo e usando de seus poderes para o mal. Para tentar impedi-lo, o mago consegue aprisionar Adam, mas não para sempre.

SERVIÇO

Teatro da Vila (R. Davi Xavier da Silva, 451 – Cidade Industrial de Curitiba)

*Ingressos direto na bilheteria, disponíveis 1h antes de cada sessão