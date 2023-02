Daniel Sorrentino/Divulgação Festival de Curitiba

O Festival de Teatro de Curitiba firmou pelo segundo ano consecutivo uma parceria com a Agência do Trabalhador da Cultura (ATC) para recrutamento de profissionais com interesse em trabalhar na 31ª edição do evento, que inicia no dia 27 de março. Os interessados podem se inscrever até 9 de março.

As primeiras vagas são para pintores, eletricistas, marceneiros, carregadores, técnicos em alturas, montadores de móveis, montadores de estrutura e trabalhadores e trabalhadoras do teatro em geral.

Segundo Fabíula Passini, diretora do Festival de Curitiba, este é o evento que mais movimenta a economia criativa de Curitiba e região no primeiro semestre do ano. São centenas de postos de trabalhos gerados nas mais diversas áreas, desde o setor de maquinistas, figurinistas, produtores, até comunicadores e artistas.

“No ano passado a Agência do Trabalhador da Cultura foi fundamental para a contratação de colaboradores na produção. Queremos fortalecer essa ponte para a 31ª edição. Por meio da ATC conseguimos pluralizar os perfis de trabalhadores e trabalhadoras do Festival, reforçando postos para pessoas PNE, trans, entre outras individualidades, que nos ajudam a fazer um verdadeiro Festival para Todos”, afirma.

Interessados e interessadas em concorrer às vagas devem em https://bit.ly/cadastrofestivaldeteatro, anexar o currículo geral ou artístico; link de fotos de trabalhos anteriores e preencher uma ficha cadastral.

No ano passado, a ATC selecionou mais de 100 profissionais para trabalharem no Festival de Curitiba nas mais variadas funções. A expectativa é que este ano o número de trabalhadores recrutados pela agência seja ainda maior.

“A Agência tem o papel de facilitar esse encontro entre quem busca uma vaga de trabalho, seja temporário ou não, e empresas e eventos que precisam de mão de obra qualificada. Nesse sentido, chegou a oportunidade para aqueles que sonham em trabalhar em um dos maiores festivais de artes do país”, diz Raphael Dotto, gestor da ATC.

OFICINA DE QUALIFICAÇÃO – Devido a especificidade da função e da importância dada à segurança no trabalho, o Festival e a Agência do Trabalhador da Cultura irão promover aos pré-selecionados uma oficina de capacitação para maquinistas com o técnico Aorelio Domingues.

Com isso, os participantes serão selecionados conforme as aptidões. Como resultado da oficina, eles receberão uma carta de recomendação para registro profissional de maquinaria no Sindicato dos Artistas e Técnicos do Paraná (Sated-PR).

A oficina, que terá carga horária de 8 horas, abordará temas como segurança no trabalho, montagem de linóleo, montagem de caixa preta, reconhecimento da caixa cênica, manipulação de varas e contrarregragem. Data e local da Oficina serão divulgados em breve.

SOBRE A ATC – Criada em novembro de 2021, a Agência do Trabalhador da Cultura (ATC) é o primeiro posto avançado da Agência do Trabalhador voltado exclusivamente à cultura. Além de promover a intermediação de vagas, a ATC oferece oportunidades de qualificação e uma linha de microcrédito em parceria com a Fomento Paraná. O projeto é uma parceria entre a Secretaria de Estado da Cultura (SEEC) e da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda (SETR).

Serviço:

Agência do Trabalhador da Cultura

Rua Saldanha Marinho, 240, Centro, Curitiba, Paraná

Horário de atendimento: Segunda a sexta, das 9h às 17h.

Telefone/Whatsapp: (41) 3321-4743

agenciacultura@secc.pr.gov.br