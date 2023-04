Agência do Trabalhador da Cultura intermedia vagas para projeto aprovado pelo Profice. (Kraw Penas/SEEC)

uerA Agência do Trabalhador da Cultura (ATC), iniciativa do Governo do Estado e primeiro Posto Avançado da Agência do Trabalhador voltado para a economia da cultura, deu um importante passo nestes 100 primeiros dias da segunda gestão do governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Além de já representar uma ferramenta efetiva de fomento do mercado cultural na retomada pós-pandemia desde 2021, a ATC está trabalhando transversalmente com o Profice – Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura.

A estreia do espetáculo “Flamenco Abierto”, em 4 de maio, na cidade de Rio Negro, Sul do Estado, irá materializar a primeira parceria entre a ATC e o Profice. A Agência é responsável por arregimentar 60 postos de trabalho temporário abertos pela ST Produções Teatrais em 12 cidades pelas quais a montagem vai passar.

“Na nossa missão de captação de vagas, passamos a olhar para ‘dentro de casa’ e fizemos o contato com os proponentes contemplados pelo Profice 2022 oferecendo os serviços da ATC. Quando o projeto da ST Produções nos passou a listagem das funções necessárias para a montagem, começamos a entrar em contato com as cidades para encontrar esses trabalhadoras e trabalhadores”, conta Phablo Bozza, gerente da Agência do Trabalhador da Cultura.

Projeto aprovado pela quarta edição do Profice em 2022, mais especificamente no edital de Dança do programa, “Flamenco Abierto” sai de Curitiba em um veículo utilitário com cinco pessoas e uma carreta engatada com cenário e equipamentos.

Às duas bailarinas, ao ator, ao músico e ao técnico fixos da companhia se juntarão em cada cidade um articulador local, um montador, um contrarregra, uma secretária e um tradutor de libras.

“Nós encontramos 12 tradutores de libras, um para cada cidade, via Agência do Trabalhador da Cultura”, comemora o produtor cultural Sandro Tueros, diretor do espetáculo.

Nascido no Peru e naturalizado brasileiro, Sandro explica que a produção é encenada em espanhol para que a sonoridade e a métrica da poesia de Federico Garcia Lorca, utilizada na montagem, não se perca. O profissional de libras faz a tradução na linguagem dos sinais a partir da legenda em português em um monitor.

Para André Avelino, diretor de Incentivo, Fomento e Apoio à Cultura da Secretaria de Estado da Cultura (SEEC), ao tornar-se parceira do Profice, a ATC também constrói capilaridade nas várias regiões paranaenses. “As políticas públicas de cultura do Estado seguem um modelo de transversalidade incentivado por essa gestão. Temos criado programas que dialogam e se complementam”, destaca ele.

FACILITADORES – Desde a edição de 2019, o Profice estabelece que espetáculos de circulação no Estado devem prever a contratação de articuladores/produtores locais. “Acho isso muito válido. Por mais que, como produtor, eu saiba a parte operacional, o produtor local é quem sabe como funciona a sua cidade, a divulgação, quais são as pessoas interessadas em cultura. E esse produtor local torna-se facilitador de outras funções que poderemos contratar localmente”, afirma Sandro.

Para ele, levar um espetáculo profissional para uma cidade por meio de um articulador local é um incentivo para que este profissional se especialize cada vez mais. “O Profice, além de estar incentivando a descentralização das produções, está também movimentando a mão de obra nos municípios”.

AGILIDADE – Foram três semanas entre a data em que a produtora passou a listagem e a seleção dos trabalhadores e trabalhadoras, um processo que poupou tempo e esforço para os realizadores. Os currículos selecionados são considerados mais específicos para as vagas ofertadas. “Entrevistei os 12 articuladores e fiquei surpreso e confortável. Temos entre eles ex-secretário da cultura, bailarinas, ator e palhaço profissional”, conta Sandro Tueros.

O espetáculo “Flamenco Abierto” irá circular nas cidades de Rio Negro, Campina Grande do Sul, Palmeira, Mandirituba, Irati, União da Vitória, Telêmaco Borba, Laranjeiras do Sul, Palotina, Guaíra, Medianeira e Assis Chateaubriand.

A Agência do Trabalhador da Cultura segue fazendo o trabalho ativo junto aos projetos aprovados pelo Profice nas dez áreas artístico-culturais contempladas pelo programa para a intermediação de vagas em todo o território paranaense.

SOBRE A AGÊNCIA – Criada em novembro de 2021, a Agência do Trabalhador da Cultura (ATC) é o primeiro posto avançado da Agência do Trabalhador voltado exclusivamente à área Além de promover a intermediação de vagas, a oferece oportunidades de qualificação e uma linha de microcrédito em parceria com a Fomento Paraná. O projeto é uma parceria entre a Secretaria de Estado da Cultura (SEEC) e a Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda (SETR).

Serviço

Agência do Trabalhador da Cultura

Rua Saldanha Marinho, 240 – Centro – Curitiba

Horário de atendimento: segunda a sexta, das 9h às 17h

Telefone/WhatsApp: (41) 3321-4743

agenciacultura@secc.pr.gov.br

www.agenciadotrabalhadordacultura.pr.gov.br