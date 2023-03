Reprodução/Oscar Academy

Acontece neste domingo (12) a 95° edição do Oscar, às 21h – horário de Brasília – no Teatro Dolby® de Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos. A má notícia é que neste ano a premiação não será exibida na TV aberta, mas a TNT e a HBO Max vão fazer a transmissão ao vivo do evento a partir das 20 horas. Ainda dá tempo de ver vários dos indicados ao Oscar. Muitos deles, aliás, estão em cartaz nos cinemas de Curitiba. Outros estão disponíveis no streaming.

