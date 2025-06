Trono manchado de sangue é parte da programação dedicada a Akira Kurosawa na Cinemateca. Foto divulgaçã

O diretor Akira Kurosawa, um dos nomes lendário do cinema japonês, foi o escolhido para uma da mostras da programação de julho da Cinemateca de Curitiba. Com entrada gratuita, a programação reúne cinco mostras especiais, uma delas será em homenagem ao diretor japonês.

Programação inclui clássicos franceses de Jacques Tati, obras do movimento contracultural espanhol La Movida Madrileña, curtas independentes produzidos por artistas curitibanos e o retorno do Pan-Cinema – Curitiba Int’l Exp Film Festival, este ano com foco no Japão contemporâneo.

Clássicos espanhóis abrem o mês. De 4 a 6 de julho, a mostra La Movida Madrileña traz três títulos da cena cultural espanhola. O destaque é o raríssimo Arrebato (1979), de Iván Zulueta, que explora de forma perturbadora a relação entre homem e cinema.

Em seguida, a mostra traz para o público os dois primeiros filmes do cultuado diretor espanhol Pedro Almodóvar: Pepi, Luci, Bom y Otras Chicas del Montón (1980), uma comédia punk urbana, e Laberinto de Pasiones (1982). Ambos antecipam as temáticas provocadoras do cineasta.

Curtas curitibanos na Cinemateca de Curitiba

No dia 8 de julho, a Mostra Giant Man Running apresenta quatro curtas-metragens independentes realizados em Curitiba. Três deles já participaram de festivais internacionais: o O Livro, o Lobo e o Agente Invisível (2021), 67 Coisas que São Menores do que Eu (2024) e Júlia (2024). O ponto alto da sessão será a estreia do curta Resgate Nº13, com bate-papo após a exibição com o diretor Mike Ale e equipe. Os filmes foram realizados sem apoio institucional, em formato colaborativo, e somam juntos cerca de 35 minutos.

Mês de Akira Kurosawa

Na metade do mês, de 12 a 20 de julho, a Mostra Akira Kurosawa ocupa a Cinemateca com nove filmes do cultuado diretor japonês. A programação vai de clássicos como Rashomon, Viver e Os Sete Samurais e obras mais poéticas, entre elas Sonhos e Rapsódia em Agosto.

Cinema francês de Jacques Tati

A partir do dia 24 de julho, a Mostra Jacques Tati apresenta quatro sessões dedicadas ao diretor francês conhecido pelo humor visual e crítica à modernidade. Serão exibidos Meu Tio, vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, As Férias do Sr. Hulot (1953) e uma sessão surpresa no dia 26/7. O grande destaque da mostra é Playtime – Tempo de Diversão, obra-prima da comédia visual francesa.

Japão experimental

No último dia do mês (31/7), o Pan-Cinema – Curitiba Int’l Exp Film Festival retorna com a mostra Foco: Japão, trazendo ao Brasil o cineasta Takashi Makino, referência mundial no cinema experimental. No mesmo dia serão exibidos quatro filmes inéditos do diretor. A programação, que segue até o dia 3 de agosto, inclui exibições de filmes, oficinas, masterclasses e debates, com todas as atividades gratuitas.

Serviço

Mostras de Julho na Cinemateca de Curitiba



Local: Cinemateca de Curitiba (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1.174 – São Francisco)

Entrada grátis em todas as sessões

4/7 (sexta)

19h – Arrebato (Espanha, 1979, drama, 105 min)

Direção: Iván Zulueta – Classificação: 18 anos

5/7 (sábado)

19h – Pepi, Luci, Bom y Otras Chicas del Montón (Espanha, 1980, comédia, 82 min)

Direção: Pedro Almodóvar – Classificação: 16 anos

6/7 (domingo)

19h – Laberinto de Pasiones (Espanha, 1982, comédia, 100 min)

Direção: Pedro Almodóvar – Classificação: 14 anos

MOSTRA GIANT MAN RUNNING – CURTAS CURITIBANOS

8 de julho (terça-feira)

19h – Com bate-papo com o diretor Mike Ale e equipe após a exibição

Filmes exibidos (total: 35 min):

– O Livro, o Lobo e o Agente Invisível (2021, drama/fantasia/suspense, 20 min)

Classificação: 12 anos

– 67 Coisas que São Menores do que Eu (2024, comédia, 7 min)

Classificação: livre

– Júlia (2024, experimental, 3 min)

Classificação: livre

– Resgate Nº13 (2025, ficção científica, 5 min – estreia)

Classificação: livre

MOSTRA AKIRA KUROSAWA

12 a 20 de julho (sábado a domingo)



12/7 (sábado)

19h: Rashomon (1950, 88 min)

Classificação: 14 anos



13/7 (domingo)

18h – Kagemusha – A Sombra do Samurai (1980, 180 min)

Classificação: 14 anos

15/7 (terça)

19h: Sonhos (1990, 120 min)

Classificação: livre

16/7 (quarta)

19h: Viver / Ikiru (1952, 143 min)

Classificação: 14 anos

17/7 (quinta)

19h: Trono Manchado de Sangue (1957, 110 min)

Classificação: 14 anos

18/7 (sexta)

19h: Madadayo (1993, 134 min)

Classificação: 14 anos

19/7 (sábado)

15h30: Os Sete Samurais (1954, 207 min)

Classificação: 14 anos

19h: Rapsódia em Agosto (1991, 98 min)

Classificação: livre

20/7 (domingo)

18h: Céu e Inferno (1963, 143 min)

Classificação: 14 anos

MOSTRA JACQUES TATI

24 a 27 de julho (quinta a domingo)

Classificação: livre

24/7 (quinta)

19h: Meu Tio / Mon Oncle (1958, 117 min)



25/7 (sexta)

19h: As Férias do Sr. Hulot (1953, 116 min)

26/7 (sábado)

19h: Sessão Surpresa

27/7 (domingo)

18h: Playtime – Tempo de Diversão (1967, 155 min)

PAN-CINEMA – FOCO JAPÃO

31 de julho (quinta-feira)

Classificação: livre

19h – Takashi Makino: Novos Filmes

Curadoria: Ligia M. Teixeira e Francisco B. Gusso

– Microcosmos (2022, 9 min)

– Anti-Cosmos (2022, 15 min)

– Constellation (2025, 23 min)

– Imagination (2025, 34 min)