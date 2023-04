Músicas inéditas gravadas pelo falecido astro do country Kenny Rogers estarão em um novo disco que será lançado em junho. Depois de uma carreira que abrange jazz, rock, country e pop, o baladeiro vencedor do Grammy apelidado de “The Gambler” morreu aos 81 anos em 2020.

Sua viúva, Wanda Rogers, fez a curadoria do disco póstumo chamado Life is Like a Song, com previsão de lançamento em 2 de junho.

As gravações foram feitas entre 2008 e 2011 e incluem originais e covers como Wonderful Tonight, de Eric Clapton, e At Last, celebrizada por Etta James, que estará em uma versão deluxe do disco.

O álbum também incluirá duas músicas lançadas anteriormente, seu dueto com Dolly Parton, Tell Me That You Love Me e Goodbye, escrita por Lionel Richie, ambas lançadas em 2009, mas nunca digitalmente.

O membro do Country Music Hall of Fame teve uma carreira próspera por cerca de 60 anos com sucessos como Lucille, Lady e Islands in the Stream, um amado dueto de Parton-Rogers.

“Ele costumava dizer que queria que suas canções fossem ‘o que todo homem quer dizer e toda mulher quer ouvir'”, disse Wanda Rogers em um comunicado à imprensa. “Acho que há muitos desses momentos neste álbum. Este é um disco muito especial para mim e para nossa família porque ele realmente conta a história de nossa vida juntos, e sinto que seus fãs também vão se identificar com ele de uma forma grande porque conduz o ouvinte através das estações da vida que todos nós experimentamos, de uma forma ou de outra.” Fonte: AP