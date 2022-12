Divulgação/Assessoria de Imprensa

Os alunos e alunas do Curso de Desenho da Casa Eliseu Voronkoff, um Centro Cultural independente que fica em Araucária, farão uma exposição conjunta com os alunos e alunas de Mangá, da Gibiteca de Curitiba. O evento gratuito ainda contará com um rápida Oficina de Criação de Personagens, ministrada também em uma “dobradinha” com Tikum Seima e João Ferreira, professores das duas instituições.

“Ações como essa são importantes por permitirem uma quebra de barreiras entre a capital e a Região Metropolitana, e ainda por mostrarem como de forma saudável podem ser estabelecidas parcerias entre o poder público e a iniciativa privada. Muitas empresas do setor artístico que estão localizadas em outras cidades, encontram dificuldades para distribuírem suas produções por estarem em munícipios ainda sem políticas públicas contundentes para a área. Quando a Fundação Cultural de Curitiba, através de seus setores, constrói essas pontes, ressignifica seu papel também para a cultura do Estado”, destaca Ana Paula Frazão, gestora da Casa Eliseu Voronkoff.

Fulvio Pacheco, coordenado da Gibiteca, já esteve em outros momentos e ações com a Casa Eliseu Voronkoff, como na Bienal Circula – Araucária, da 6ª Bienal de Quadrinhos, da qual foi artista paranaense convidado e a Casa fez a produção local, e também em visita para conhecer o espaço e conceber atividades integradas. Visita que resultou na ida da Exposição A(u)rtitas – O Autismo para Artistas Autistas, para Araucária em abril de 2023.

Serviço:

Exposição e Oficina de Criação de Personagens

09 de dezembro de 2022, 19h

Evento gratuito

Na Gibiteca de Curitiba, Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533a – Centro, Curitiba