Na noite desta terça-feira, dia 25, o BBB23 chegou ao fim e revelou a campeã da edição. A médica Amanda foi a escolhida pelo público com 68,9% dos votos. Na disputa com a ex-rouge Aline Wirley e a atriz Bruna Griphao, a médica levou a melhor e o prêmio de R$ 2,88 milhões.

Após o término do programa, a ex-sister participou do Bate-Papo BBB e revelou o que irá fazer com o dinheiro: Amanda, que se formou com ajuda do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), revelou que irá quitar sua dívida com o governo. “Vou pagar o Fies. São 19 anos. Sou extremamente grata. Financiei 100% da minha faculdade. Estou muito feliz de poder (pagar). Quando eu vir aquele dinheiro, nem sei como eu vou reagir”, disse ela.