O décimo segundo Paredão do Big Brother Brasil 23 está formado. Na noite deste domingo, 2, Amanda, Domitila Barros, Larissa e Marvvila foram as escolhidas para disputar a permanência na casa mais vigiada do Brasil.

A formação do Paredão começou com o apresentador Tadeu Schmidt informado a Sarah Aline que ela estava imune por causa do Poder Curinga. Logo em seguida, a dupla de Anjo, Larissa e Amanda, também decidiu por imunizar Bruna Griphao.

Iniciada a votação, a líder Aline Wirley foi a primeira a votar. A sister indicou Domitila Barros para a berlinda. “Sempre achei o jogo dela duvidoso, ela sempre falou muito. Ela fazia menos do que falava… isso reafirma ainda mais o que eu estava sentindo”, justificou.

Em seguida foi a vez da votação da casa. Os brothers escolheram Amanda e Larissa. No entanto, Tadeu Schmidt informou que as meninas emparedadas pela casa poderiam dar uma imunidade relâmpago. Larissa deu imunidade relâmpago para o Ricardo; Amanda para Fred Nicácio.

Emparedados pela dinâmica do Resta 2, Cezar Black e Marvvila foram disputar a prova Bate-Volta junto com Larissa e Amanda. O enfermeiro levou a melhor na dinâmica e escapou do Paredão.

Conhecidos os emparedados da semana, o público agora precisa votar em quem quer ver fora do BBB 23: Amanda, Domitila Barros, Larissa ou Marvvila. A decisão será anunciada na edição de terça-feira, 4.