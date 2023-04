Em contagem regressiva para o fim do programa, os participantes do Big Brother Brasil 23 formaram o 16º Paredão no domingo, 16. Dessa vez, Amanda, Domitila Barros e Larissa disputam a preferência do público para ficar na casa.

Amanda foi indicada pelo líder Ricardo. Com quatro votos, Domitila foi para o Paredão pela casa. Como definido anteriormente, o participante mais votado pela casa tinha direito a um contragolpe, nesse cenário, a modelo puxou Larissa.

Ricardo disse que já votava em Amanda há algum tempo. “Tem algumas coisas que eu discordo quando ela fala, outras eu até concordo”, destaca. “Eu me questiono muito, o que a Amanda fez para poder ter a voz? Todas às vezes ela cedia o voto dela, mas não questionava”, justificou o líder.

Na escolha do contragolpe, Domitila ressaltou o risco de puxar Larissa para a berlinda pela possibilidade da sister ser favorita pelo público.

“Eu sei que é um risco muito grande, provavelmente, porque já foi discutido aqui na casa quem são as pessoas que estão bombando aí fora, mas eu vou chamar hoje a Larissa”, disse a modelo.

Larissa diz estar com medo da eliminação

Após a formação, Bruna Griphao e Aline Wirley percebem que Larissa ficou abalada por estar no Paredão.

“Eu acho que posso sair também”, destaca Amanda. “Vocês são duas potências. Você esteve lá fora e viu. A Domitila (Barros) também”, comenta Aline.

“Desde quando eu entrei aqui, eu falava para o Fred (Nicácio), que a Domitila tem muitas chances aqui. Ela é a favorita do público. E a Amanda, desde a seletiva, sempre falei que tinha muito potencial e eu vou com as duas”, lamenta Larissa.