Nesta quarta-feira, 26, Ana Maria Braga recebeu no Café com a Campeã – quadro que inclusive mudou de nome para receber a grande vitoriosa do “BBB 23” – a médica Amanda, que levou a bolada de R$ 2,88 milhões. Logo no início Amanda já confessou que acreditava que quem ganharia seria a Aline Wirley. “eu estava ao lado de duas mulheres muito fortes”, disse.

A ex-sister que ficou 17 vezes na “Xepa”, ainda está se acostumando com a nova vida e fama. “Vamos ver se alguém ainda gosta de mim”, disse ela se referindo aos pensamentos que tinha no começo do jogo. Louro José Jr. emendou: logo completa, “como alguém não gostaria de você, Amandinha?”

A cidade onde Amanda residia, no Paraná, Campo Largo, transmitiu a final em um super telão no meio da rua e a comemoração foi gigante após o anúncio do resultado.”Ainda to assimilando tudo, ainda estou meio perdida”, disse Amanda.

A médica que se formou com ajuda do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) revelou durante o Bate-Papo BBB, que irá quitar sua dívida com o governo. “Eu amo minha profissão. Lidar com a vida é gratificante. Lidar com TI é gratificante. Na TI você consegue acompanhar o paciente até muito grave até ele conseguir respirar sozinho”, explicou ela. “Sou muito feliz por isso”.

A família de Amanda alugou uma casa no Rio de Janeiro para poder acompanhar a final e quando soube disso após a saída do programa, a médica brincou: ‘Quem é que tá pagando isso?”, perguntou.

Amizade de milhões

Após sua expulsão do BBB 23, Cara de Sapato e Amanda ficaram separados por alguns meses e logo que o programa da final acabou, eles já se encontraram. O lutador, inclusive, esteve com a família de Amanda para ajudar a votar. “Nossa conexão é da vida. A gente conseguia se entender pelo olhar, sabia onde doía um no outro”, disse a médica.

O irmão de Amanda, Lucas, participou do bate-papo e emocionou bastante a campeã. Ele relembrou de momentos difíceis que a família passou, inclusive de passar fome. Nem mesmo a apresentadora aguentou e caiu no choro.

“Saio do programa muito melhor, uma pessoa resiliente, me aceitando mais. Eu tô uma mulher muito mais forte”. “Ser reconhecida é bem novo pra mim! É muito amor em cada cantinho que eu passo. As pessoas gostam de mim pela Amanda que eu sou”, disse a vitoriosa do programa.

Durante o bate-papo, Ana Maria trouxe algumas cenas do reality e ainda ressaltou a imagem que Fred Nicácio tinha sobre Amanda, de que ela era uma “planta”.

O médico trouxe a teoria de que a Amanda só ficou na casa, pois os fãs criaram uma fanfic sobre ela e Cara de Sapato, sendo assim, torciam por um casal que não existia, de fato. “Ele conviveu comigo por alguns meses e eu convivi comigo por 32 anos. Eu não sou uma planta”, ressaltou a campeã.

Amanda finalizou sua participação no programa confessando que quer pagar o financiamento, ajudar os pais, viver da maneira que vive e de alguma forma ainda atuar na Medicina.