Divulgação / Disney e Divulgação / Warner – Johnny Depp e Amber Heard

Segundo o jornal The New York Times, os advogados de Amber Heard entraram com um novo pedido de julgamento após a atriz perder o processo de difamação para seu ex-marido, Johnny Depp, em junho deste ano. De acordo com a reportagem, os representantes da estrela alegam que o julgamento aconteceu no estado errado e protestam contra a decisão do juiz de desconsiderar algumas evidências, como documentos assinados por terapeutas que atestariam os abusos sofridos pela atriz.

A equipe de Amber Heard pediu para que o veredito do júri seja revertido com a rejeição às alegações do ator ou com um novo julgamento.

Em junho, a juíza oficializou uma sentença com ordem para a atriz pagar o valor de US$ 10,35 milhões a Depp por danos à sua reputação por se descrever como uma vítima de abuso doméstico em uma peça editorial aberta escrita por ela.

O astro também foi condenado a pagar US$ 2 milhões à ex-mulher, tendo como sentença do júri a reivindicação de que Heard foi difamada por um dos advogados de Depp. No entanto, no início de novembro, de acordo com publicação do Deadline, ele teria apelado a Justiça norte-americana para não fazer o pagamento da indenização.