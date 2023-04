Divulgação

A jornalista e escritora Ana Clara Garmendia lança neste sábado, 29 de abril, no Museu Oscar Niemeyer ( LOJA) sua quarta obra independente. Verena Jogada no Chão é uma ficção nascida de um personagem do seu primeiro livro de crônicas de 2020, O Mar é Logo Ali.

