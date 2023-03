Matanza Ritual (Raony Correa)

Eletrizante! Assim será o Angra Fest. Idealizado pela banda Angra, o festival roda o país há alguns anos e traz uma mistura de música, cultura rock e atitude. Esta será a sua estreia em Curitiba com grandes nomes do metal nacional. Com realização da Prime e Top Link, a edição curitibana acontece no sábado, dia 25 de março na Arena White Hall Jockey Eventos (R: Dino Bertoldi,740) e terá um line-up pesado, formado pelos anfitriões Angra e, também por Matanza Ritual, Viper e os curitibanos do Electric Mob. Os portões abrem às 15horas.

LEIA MAIS NO BARULHO CURITIBA CLICANDO AQUI