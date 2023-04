A animação Elementos, da Pixar, vai ser o último filme a ser exibido na 76ª edição do Festival de Cinema de Cannes, que acontece entre 16 e 27 de maio. O longa será apresentado fora da competição no dia 27 de maio, antes de seu lançamento mundial nos cinemas, marcado para 16 de junho.

Elementos é a quarta animação do Pixar Studios a ser apresentada na Seleção Oficial, depois de Up – Altas Aventuras, Divertida Mentee Soul. Ambientado no mundo de Element City, onde personagens representando os elementos fogo, água, terra e ar vivem lado a lado em harmonia, o filme gira em torno do elemento fogo Ember Lumen e do elemento água Wade Ripple, que se aproximam, mas nunca podem se tocar.

“À medida que todos emergimos de nossos casulos pandêmicos e nos reunimos em salas de histórias, diários de animação e sessões de brainstorming improvisadas, é uma alegria e uma honra ter a Pixar de volta em La Croisette”, festejou Pete Docter, diretor de criação do estúdio.

O elenco de voz original inclui Leah Lewis (Ember) e Mamoudou Athie (Wade). Eles dois, mais Docter, o diretor Peter Sohn, a produtora Denise Ream e outros atores que dublam os personagens do filme devem comparecer ao tapete vermelho em Cannes.

ABERTURA

Como anunciado antes, o romance de época da atriz e diretora francesa Maïwenn, Jeanne du Barry, estrelado por Johnny Depp em sua primeira aparição na telona após rês anos, abrirá o festival em 16 de maio.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.