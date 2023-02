Foto: Geraldo Bubniak

Depois de passar por Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Jurerê, a cantora Anitta agitou o público curitibano neste domingo (12) com o show Ensaios da Anitta, do projeto de Carnaval da artista. O tema foi “Guerreiras”. Curitiba encerrou a turnê do espetáculo no o White Hall Jockey Eventos.

