Tadeu Schmidt anunciou na noite desta terça-feira, 17, que a primeira festa do “Big Brother Brasil 23” irá acontecer nesta quarta-feira, 18. A atração anunciada pelo apresentador foi ninguém menos que Anitta. A cantora já havia sido mencionada em conversas no programa quando os brothers descobriram que Gabriel, que veio da casa de vidro, já se relacionou com a artista. “Amanhã (terça), aqui na Globo, ao vivo, dentro da casa do BBB 23, teremos festa com o show de Anitta. É imperdível, pessoal!”, confirmou o apresentador da atração.