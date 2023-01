(Divulgação Rafael Strabelli)

Concorrendo ao maior prêmio da música, o Grammy Awards, a cantora Anitta chega a Curitiba, no dia 12 de fevereiro, domingo, a partir das 15h, com os Ensaios da Anitta – maratona de shows que faz parte do projeto de Carnaval da artista, que neste ano promete ser o maior de todos os tempos. Os últimos ingressos estão à venda, no quinto lote, a partir de R$ 220, via Ingresse. A produção local fica por conta da CWB Brasil.

