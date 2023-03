Os atores Glayson Cintra e Lucas dos Santos. Foto: Kraw Penas

“Anjo Maldito”, adaptação da obra de Jean Genet, é encenada em espaço alternativo do Teatro Guaíra

O espetáculo “Anjo Maldito”, dirigido por Maurício Vogue com assistência de direção por Isidoro Diniz, é uma livre adaptação contemporânea feita por Rhenan Queiroz, da obra literária “Diário de um Ladrão” de Jean Genet, escritor francês. O espetáculo estreia no dia 09 de março e será apresentado em um espaço inédito: a Carpintaria Teatral, que fica nos fundos do Auditório Salvador de Ferrant (Guairinha). A entrada é gratuita, com ingressos distribuídos uma hora antes de cada apresentação.

Nessa montagem inédita, o espetáculo conta com a participação de dois atores negros, Glayson Cintra e Lucas dos Santos. Os jovens atores se dispuseram a encenar a obra pelas afinidades com o autor e, sobretudo, pelo compromisso de Genet na luta antirracista travada todos os dias por homens e mulheres pretas desse país.

“Anjo Maldito” é a terceira montagem da Cia. Nossa Senhora do Teatro Contemporâneo, a partir da obra do dramaturgo francês. A primeira, “Querelle” de 2000, contou com a direção de César Almeida. “As Malcriadas” de 2014 foi a segunda imersão no universo de Genet, com a direção de Isidoro Diniz.

O espetáculo é realizado com recursos da Lei Federal de Incentivo a Cultura com patrocínio da Sanepar e Governo do Estado do Paraná.

Realização: Cia. Nossa Senhora do Teatro Contemporâneo

SERVIÇO – Anjo Maldito

Indicado para maiores de 18 anos

Local: Carpintaria Teatral (fundos do Guairinha)

Centro Cultural Teatro Guaíra – Entrada Rua Amintas de Barros

Data: 10 a 19 de março

Horário: 20h (No dia 19, também às 18h)

Ingressos: GRATUITOS, distribuídos uma hora antes de cada apresentação

30 lugares (sujeito a lotação de espaço)