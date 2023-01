Backstage (Divulgação)

O ano começa com dez shows no palco do Sheridan’s Irish Pub. O pub irlandês celebra a primeira semana de janeiro com bandas covers, grupos dedicados a diferentes vertentes do rock e hits nacionais e internacionais. A casa abre de segunda-feira a sábado, para iniciar 2023 com muito agito.

Confira a programação semanal completa:

Segunda-feira (2/1) – Sheridan’s Music Club (20h30) – A banda exclusiva do pub convida quatro grandes músicos da cena curitibana. O Sheridan’s Music Club recebe Matheus Motta, Xima Rock, Rodrigo Castellano e Fernando Brito para cantar grandes sucessos do rock.

Terça-feira (3/1) – Backstage (20h30) – o hard rock toma conta do bar nessa terça. A banda Backstage dedica todo seu repertório a grandes nomes desse gênero. Entram no repertório nomes como Bon Jovi, Guns n’ Roses, Queen e Aerosmith.

Quarta-feira (4/1) – RockBugs (20h30) – O sexteto dedicado ao heavy rock toma conta do Sheridan’s na quarta. Formada por Johaine Droppa, Aline Biscaias, Fer Cordeiro, Ariane Zolner, Paula Purkott e Allan Majid, a banda faz versões de AC/DC, Led Zeppelin, Heart e muito mais.

Quinta-feira (5/1) – Coração Pirata (20h30) – Um dos grupos mais marcantes da música brasileira nos anos 80 ganha seu próprio cover em Curitiba. O Coração Pirata – Roupa Nova Cover sobe ao palco do pub para interpretar “Dona” e “Whisky a Go-go”, entre outras músicas do Roupa Nova que marcaram uma geração.

Sexta-feira (6/1) – Válvula Vapor (20h30) – Com duas bandas na programação de sexta, o Sheridan’s começa a noite com rock nacional. O quarteto Válvula Vapor dedica seu repertório a bandas nacionais, como Titãs, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho e muito mais.

Nameless (23h) – A segunda atração da sexta é a banda Nameless, quarteto dedicado a versões pesadas de ícones do rock. De metal a grunge, interpretam nomes como Nirvana, Metallica e Korn.

Sábado (7/1) – Radiophonics (19h30) – Três bandas animam o sábado do pub. Radiophonics abre a pista com hits do rock nacional e internacional. O repertório do trio comandado por Rodrigo Castellani vai de Amy Winehouse e Led Zeppelin a Beatles e Cachorro Grande.

Heartfield (22h) – O hard rock é celebrado na noite de sábado com o show da Heartfield. A banda faz um repertório que celebra nomes como Scorpions, Journey e Van Halen, entre muitos outros.

Double Deck (0h30) – A terceira atração do sábado no Sheridan’s é o grupo Double Deck, dedicado a hits dos nos 80, do new wave ao pós-punk. A banda faz versões de nomes de peso como Information Society, Pet Shop Boys e Tears For Fears.