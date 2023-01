Eduardo Costa. (Divulgação)

Mais três grandes atrações de destaque nacional agitam as areias do litoral paranaense em quatro shows do Verão Maior Paraná nesta sexta e sábado, 13 a 14 de janeiro, em Matinhos e Pontal do Paraná. Na primeira semana, os hits foram embalados por César Menotti & Fabiano, Jeann & Júlio e Edson & Hudson.

O palco montado na praia de Matinhos recebe na sexta a dupla Antony & Gabriel e no sábado Eduardo Costa. Já a estrutura montada no Centro de Eventos do Balneário Marisol, em Pontal do Paraná, recebe Eduardo Costa na sexta e Alemão do Forró no sábado. Três grandes fenômenos de público que souberam aproveitar a internet para se consagrar em todo o País.

Iniciativa do Governo do Estado, em parceria com a Renault do Brasil, os shows, que iniciaram no último final de semana, estão reunindo milhares de veranistas que estendem o dia na praia para ouvir boa música. Os shows têm entrada gratuita e a agenda completa pode ser conferida no site www.verao.pr.gov.br. A programação começa às 20 horas no palco, com animação e recreação.

Outros grandes nomes da música nacional, como Leonardo, Fernando e Sorocaba, Bruno e Barretto, Guilherme e Santiago e a banda Ara Ketu estão confirmados para a temporada do Verão Maior Paraná. O público terá a chance de acompanhar também os sucessos de George Henrique & Rodrigo, Pedro Paulo & Alex, João Bosco & Vinícius, Maria Cecília & Rodolfo e os clássicos do Trio Parada Dura.

ANTONY & GABRIEL – Naturais de Joaquim Távora, Norte Pioneiro do Paraná, Antony & Gabriel são desses fenômenos da internet. Em 2014, Édico Antônio (Antony) e Jhony Cristhian de Oliveira (Gabriel) soltaram despretensiosos vídeos caseiros na web e se destacaram naturalmente, chegando a 50 milhões de visualizações. No ano seguinte, já estavam com músicas nas rádios e fazendo shows pelo Brasil.

Antony & Gabriel lançaram no ano de 2017 o primeiro DVD “Os cachaceiros também amam – Ao vivo em Londrina”, gravado em Londrina. O destaque da dupla no YouTube foi fundamental para a realização do sonho do primeiro DVD. A dupla se define como “sertanejo bruto” – estilo identificado por timbres graves e melodias envolvendo sanfona e viola como instrumentos principais.

EDUARDO COSTA – O cantor, compositor e multi-instrumentista mineiro Eduardo Costa começou a tocar ainda na adolescência e no início dos anos 1990 passou a se apresentar em barzinhos de Belo Horizonte.

Formou duas duplas até que em 2000 começou a carreira solo, gravando seu primeiro disco pela gravadora Velas. Nessa época começou a ter destaque com a música “Coração Aberto”. A partir de então, passou a se apresentar em shows no interior do Brasil. Com o sucesso, Eduardo Costa gravou o terceiro e considerado pelos fãs o melhor e o que mais o projetou, intitulado “No Boteco”. O sucesso foi inevitável e dali em diante Eduardo Costa iria se consagrar na música sertaneja.

O cantor se uniu a Leonardo na Produtora Talismã, que passou a agenciar sua carreira e lançou o primeiro DVD “Eduardo Costa Ao Vivo”, gravado pela Universal Music, com participações do próprio Leonardo e de Alan & Alex. As vendas superam 500 mil cópias. A música de trabalho, “Me apaixonei”, ficou em primeiro lugar nas paradas do Brasil, consagrando Eduardo nacionalmente.

ALEMÃO DO FORRÓ – Werner Niero começou sua carreira em 2002, animando bailes na cidade goiana de Bananal. Em 2010, depois de uma passagem por São Paulo, como vocalista da banda Camisa Suada, Werner retornou ao seu estado natal com um novo nome e um título: Alemão do Forró – o Rei do Forró.

Com sua voz grave e composições próprias, foi uma questão de tempo para que o garoto carismático estivesse lotando casas de shows pelo País e enfileirando hits. Músicas como “Fica Amor”, “Sai dessa Coração” e “Cachaça” são sucessos de público e de acessos. São milhões de visualizações nas principais plataformas de exibição de vídeos na internet.

Durante a pandemia, Alemão lançou um novo clipe por mês em seu canal no YouTube, onde estão 486 mil fãs inscritos, além de muitas lives. Em 2021, lançou o Podcast do Alemão. Em seu escritório, o cantor recebe músicos e empresários para um bate-papo descontraído com muita história e, é claro, música.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e à comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.

Serviço:

Sexta-feira, 13 de janeiro, a partir das 20 horas

Antony & Gabriel (Palco Matinhos – Avenida Atlântica)

Eduardo Costa (Palco Pontal do Paraná – Centro de Eventos, Av. Sete de Setembro)

Sábado, 14 de janeiro, a partir das 20 horas

Eduardo Costa (Palco Matinhos)

Alemão do Forró (Palco Pontal do Paraná)