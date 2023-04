A cantora Any Gabrielly assinou contrato com a gravadora Republic Records, a mesma de Taylor Swift e Ariana Grande. Em carreira solo, a ex-integrante do grupo Now United mira em um caminho de sucesso internacional.

O último show da cantora ainda integrando o grupo foi no ano passado. Ela também esteve em Londres e Los Angeles para dar o pontapé inicial na carreira solo.

No Instagram, a artista compartilhou um vídeo em que aparece assinando o contrato com a gravadora. “Isto é um sonho tornado realidade para mim e eu estava ansiosa por partilhar as notícias com vocês. Estou tão pronta para criar e lançar algumas músicas fantásticas para vocês, o meu coração está a explodir de emoção. Alguém me belisque!”, escreveu.